Der Expose-Text-Generator von Textosé begeistert die Branche

Erstelle in wenigen Minuten aussagekräftige und hochwertige Expose-Texte für deine Immobilie – egal ob zum Verkauf oder zur Vermietung.

Der #1 Expose-Text-Generator. Die Immobilienbranche befindet sich in einem stetigen Wandel. Immobilienmakler, Investoren und Verwalter sehen sich in der Pflicht, dass Unternehmen stets digital und zukunftsorientiert auszurichten. Ein wichtiger aber oftmals eher vernachlässigter Punkt sind die Expose-Texte, welche beim Verkauf- oder Vermietung eines Objektes im Inserat oder dem Expose niedergeschrieben werden.

Mit Textosé sind individuelle Expose-Texte innerhalb weniger Minuten erstellt. Das händische Verfassen eines Expose-Textes beansprucht in der Regel viel Zeit und Fingerspitzengefühl, um die richtigen Worte für den idealen Text zu finden. Eine oftmals nervenaufreibende Aufgabe, wobei nicht selten mehrere Stunden vergehen. Mit dem neuen Expose-Text-Generator von Textose sind individuelle, hochwertige und abwechslungsreiche Expose-Texte in wenigen Minuten erstellt. Durch die Auswahl verschiedener Generatoren spielt es keine Rolle mehr, wie umfangreich der Text sein soll oder für welche Objektart dieser gedacht ist. Das Lübecker Startup Textosé setzt auf verschiedene Textgerüste mit vielfältigen Auswahlmöglichkeiten, dazu können jederzeit eigene Formulierungen in die Texte integriert werden. Besonders praktisch ist die Kompatibilität auf Mobilgeräten und der one-touch-use Bedienung.

Ein weiterer Vorteil vom Expose-Text-Generator ergibt sich für Immobilienbüros mit mehreren Standorten. Ein Unternehmen sollte seinen Kunden unabhängig vom Standort stets gleichbleibende Qualitäten bieten, auch bei den Expose-Texten. Durch Textose erstellen alle Kollegen Expose-Texte aus „einem Guss“, ohne Formulierungsdifferenzen oder Rechtschreibfehler. Nach Erstellung des Textes kann dieser bequem aus dem Programm heraus per E-Mail versendet werden. Der Expose-Text-Generator wird kontinuierlich weiterentwickelt und an die Bedürfnisse der Kunden angepasst. „Wir sind mit der bisherigen Entwicklung unserer Generatoren sehr zufrieden und es ist erfreulich, ähnliches Feedback von unseren bundesweit verteilten Kunden zu erhalten.“ – Tom Giesler, Gesellschafter der Textosé UG (haftungsbeschränkt). Es befindet sich aber nicht nur die Immobilienbranche im stetigen Wandel, auch bei Textosé wird der Zukunft ins Auge gesehen. Frisch veröffentlicht wurde der Bereich „Tools“. In diesem bieten wir unseren Kunden nützliche Features an, beispielsweise das Objektaufnahmeformular oder die Home-Staging-Checkliste. Auch Yunaa 1.0 überzeugt aktuell unsere Kunden, wenn ein Exposé-Text innerhalb einer Minute erstellt werden soll. Um nicht an Fahrtwind zu verlieren befinden sich bereits im März einige Projekte und Neuerungen in der Vorplanung. Unter anderem mit unserem Kooperationspartner Immosolve, der führende CRM-System-Anbieter der deutschen Wohnungswirtschaft.

Wer die kostenfreie Testphase des Expose-Text-Generators nutzen möchte, kann sich bequem auf www.textose.de registrieren.

Die Entwicklung und Weiterentwicklung von Computerprogrammen/-software, insbesondere im Bereich der computergestützten Texterstellung.

