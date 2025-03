Der FC Liverpool begrüßt Visit Maldives in seinem globalen Partnerschaftsportfolio

Der FC Liverpool hat eine mehrjährige globale Partnerschaft mit Visit Maldives vereinbart und ist damit der offizielle Reisezielpartner des Vereins.

Die Partnerschaft, die sowohl das Männer- als auch das Frauenteam des Clubs umfasst, wird die Bekanntheit der Malediven als erstklassige Tourismusdestination steigern und gleichzeitig die Vielfalt an Aktivitäten, das kulturelle Erbe und die atemberaubenden Orte demonstrieren, die der Inselstaat zu bieten hat.

Diese Zusammenarbeit vereint zwei weltbekannte Marken, die sich dafür einsetzen, den Menschen außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten. Das umfasst sowohl die Fans im legendären Anfield als auch Reisende auf den Malediven, der weltweit führenden Destination der vergangenen fünf Jahre, um die Sonnenseite des Lebens zu genießen.

Um den Start der Partnerschaft zu feiern, haben Fans die Chance, im Rahmen eines aufregenden MyLFC-Gewinnspiels eine traumhafte siebentägige Reise auf die Malediven zu gewinnen – inklusive Flug und Unterkunft. Weitere Informationen gibt es hier.

Im Rahmen der Partnerschaft erhalten Fans Zugang zu exklusivem Content, besonderen Aktionen und Wettbewerben mit einzigartigen Preisen.

Nach einem Rekordjahr für die Tourismusbranche der Malediven im Jahr 2024 hat sich Visit Maldives das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis zum Ende des Jahres 2025 Einnahmen aus dem Tourismus in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar zu erzielen. Über die wachsenden Social-Media-Plattformen des FC Liverpool, die weltweit mehr als 200 Millionen Follower haben und allein in der vergangenen Saison fast 12 Milliarden Views und 1,5 Milliarden Fan-Engagements verzeichneten, wird das Unternehmen seinen Bekanntheitsgrad und seine Sichtbarkeit steigern – mehr als jeder andere Premier-League-Club.

Der LFC ist auch in der englischen Premier League weltweit die meistgesehene Mannschaft, mit einem Gesamtpublikum von 471 Millionen Zuschauern in der letzten Saison und setzt diesen Trend auch in der laufenden Saison fort.

Neben der Steigerung der Bekanntheit als bevorzugte Reisedestination setzt sich Visit Maldives intensiv für den Schutz seiner einzigartigen Umwelt ein, mit einem starken Fokus auf den Meeresschutz und nachhaltigen Tourismus – wichtige Themen für den tief gelegenen Inselstaat, der besonders anfällig für den steigenden Meeresspiegel und den Klimawandel ist.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird LFC mit Visit Maldives zusammenarbeiten, um diese Initiativen zu unterstützen. Dabei wird das preisgekrönte Nachhaltigkeitsprogramm des Clubs, The Red Way, genutzt, um das Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu schärfen und positive Maßnahmen voranzutreiben.

Ben Latty, Chief Commercial Officer bei LFC, sagte: „Wir freuen uns sehr, Visit Maldives als unseren offiziellen Reisezielpartner in der Familie des FC Liverpool begrüßen zu dürfen. Gemeinsam teilen wir die Leidenschaft, unvergessliche Erlebnisse zu schaffen, die Menschen auf sinnvolle Weise zusammenbringen. Wir teilen auch die Verpflichtung, so nachhaltig wie möglich zu sein, sei es im Rahmen unseres preisgekrönten The Red Way-Programms oder durch das Engagement von Visit Maldives für den Erhalt der empfindlichen Unterwasser-Ökosysteme. Wir freuen uns darauf, uns in Zukunft in diesen äußerst wichtigen Bereichen gegenseitig zu unterstützen.“

Ibrahim Shiuree, CEO und Geschäftsführer von Visit Maldives, fügte hinzu: „Die Partnerschaft mit einem so legendären Verein wie dem FC Liverpool, der unsere Grundwerte teilt, um positive Veränderungen für eine nachhaltigere Zukunft voranzutreiben, ist ein stolzer Moment für Visit Maldives. Gemeinsam werden wir in der Lage sein, exklusive Chancen und Erlebnisse zu bieten und den Zauber der Malediven Millionen von begeisterten Fans auf der ganzen Welt näher zu bringen. Wir freuen uns besonders über das MyLFC-Gewinnspiel und die Chance, einem glücklichen Fan die Reise seines Lebens auf die Sunny Side of Life zu schenken.“

Die Malediven liegen in zwei Atoll-Reihen im Indischen Ozean und sind als absolutes Traumziel für Reisende aus der ganzen Welt bekannt. Der Staat besteht aus 1.190 Inseln, davon 200 bewohnt, die sich auf 26 Atolle verteilen. Die Hauptstadt der Malediven ist Male im Nord-Male-Atoll. Derzeit befinden sich auf den Malediven 156 Resorts, mehr als 630 Guest Houses sowie 158 Safariboote, sodass ein facettenreiches Reiseerlebnis garantiert ist. Mittlerweile sind die Malediven wettertechnisch das ganze Jahr über ein perfektes Reiseziel. 2024 wurden die Malediven zum ersten Mal als „World’s Leading Green Destination“ sowie als „Indian Ocean’s Leading Honeymoon Destination 2024“ und „Indian Ocean’s Leading Dive Destination 2024“ ausgezeichnet.

