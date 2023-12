Der Geschenke-Guide für Gaming und Homeoffice von Philips

Amsterdam, 8. Dezember 2023 – Noch kein Präsent für die Feiertage? MMD, führender Display-Spezialist und Markenlizenzpartner für Philips Monitore, hat einen Guide mit tollen Tipps für den passenden Gaming- und/oder Homeoffice-Monitor entwickelt.

Fesselndes Gameplay mit Evnia

Jeder kann ein Gamer sein. Philips Evnia Monitore stehen für die Freude am Spielen und sind wahre Kraftpakete mit hohen Bildwiederholraten, einer geringen Eingabeverzögerung für ein reaktionsschnelles Spielerlebnis sowie immersiven Displaytechnologien für faszinierende Darstellungen. Mit Evnia ist ein reibungsloses und angenehmes Gameplay garantiert, bei jedem Spiel!

Wer einen schnellen Monitor in kleinem Format sucht, der sollte sich den Philips Evnia 25M2N3200W anschauen. Das Modell kommt mit einem 62,2 cm (24,5″) Full HD Fast VA-Display, einer ultraschnellen Bildwiederholrate von 240 Hz und 0,5 ms MPRT für extrem flüssige Spielsequenzen mit klaren, präzisen Bildern ohne Ruckeln und Ghosting. Noch schneller ist der Philips Evnia 25M2N5200P mit 62,2 cm (24,5″) Full HD IPS-Panel, noch rasanteren 280 Hz für ein flüssiges, dynamisches Spielerlebnis sowie SmartImage HDR-Modi für optimale Farbe, Helligkeit und Kontrast.

Fans von Curved Displays, die die natürliche Krümmung des Auges widerspiegeln, wünschen sich maximale Immersion. Der Philips Evnia 27M2C5500W ist ein 1000R 68,5 cm (27″) Quad HD Curved Gaming-Monitor mit AMD FreeSync™ Premium-Pro-Technologie, einer blitzschnellen Bildwiederholrate von 240 Hz, einer geringen Eingabeverzögerung und schnellen Reaktionszeiten von 1 ms GtG mit 0,5 ms MPRT. Dieses Modell bietet ein schnelles, reibungsloses Erlebnis und ist die ideale Wahl für die intensivsten, fesselndsten und actionreichsten Spiele. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Philips Evnia 32M2C5500W, einem erst kürzlich auf den Markt gekommenen 1000R 80 cm (31,5″) Curved Monitor, der den Gamer mit seinem schnellen VA-Panel mit Quad HD-Auflösung, 240 Hz Bildwiederholrate und 0,5 ms MPRT Reaktionszeit mitten ins Geschehen führt. Endlose Abenteuer entfalten sich in einer reibungslosen Abfolge von gestochen scharfen Bildern bei hohen Geschwindigkeiten. Für mehr Komfort und Flexibilität bietet dieses Modell auch USB-Hub-Konnektivität.

Eine weitere großartige Wahl für Gamer sind OLED-Panels. Ihre Technologie sorgt für eine schnellere Reaktionszeit und eine geringere Eingabeverzögerung. OLED-Bildschirme liefern außerdem eine einzigartig lebensechte Darstellung mit tiefen Schwarztönen. Der Philips Evnia 34M2C8600 ist ein eleganter 86 cm (34″) Curved QD-OLED-Monitor, der mit einem USB-C-Anschluss, einem KVM-Switch und allen Funktionen ausgestattet ist, die User für das immersivste Gameplay aller Zeiten benötigen – darunter auch VESA-zertifiziertes ClearMR 9000, 0,03 ms GtG-Reaktionszeit, AMD FreeSync™ Premium Pro, DTS Sound™ und vieles mehr. Der Philips Evnia 49M2C8900 ist für alle Arten von Spielen geeignet und beeindruckt sowohl durch seine Größe als auch durch seine Funktionen. Er verfügt über ein QD-OLED-Display für unverfälschte Bilder, eine Bildwiederholrate von 240 Hz für schnelles und klares Gaming, eine Reaktionszeit von 0,03 ms GtG und eine VESA ClearMR 13000-Zertifizierung, die eine ruckelfreie Darstellung gewährleistet. Für großartigen Sound und das richtige Ambiente sorgen die integrierten Lautsprecher, die DTS Sound mit 30 W Ausgangsleistung unterstützen, sowie die exklusive Ambiglow-Funktion. Diese Philips Monitore sind mit VESA DisplayHDR™ True Black 400 zertifiziert und liefern atemberaubend genaue Schattendetails mit tiefen Schwarztönen für ein bemerkenswertes visuelles Erlebnis.

Zusammenarbeit, Komfort und Konnektivität für das Heimbüro

Bei der Entwicklung der Homeoffice- und Professional-Lösungen von Philips Monitore standen Komfort, Konnektivität, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund. Das Portfolio umfasst eine breite Palette an adaptiven Technologien für komfortables Sehen (die Augenbelastung durch Bildschirmarbeit ist für 50 % oder mehr der Computernutzer ein echtes Problem(1)), ultraklare Auflösungen und zahlreiche Anschlussmöglichkeiten selbst für die anspruchsvollsten und komplexesten Schreibtische, einschließlich Docking-Lösungen und Daisy-Chain-Technologie.

Ob für das Homeoffice, webbasierte Events und Aktivitäten, Social Media oder Online-Entertainment: Der Philips 27E1N5600HE erfüllt vielfältige Anforderungen aller Altersgruppen. Er verfügt über ein 68,6 cm (27″) IPS-Panel mit QHD-Auflösung, eine integrierte 5-MP-Webcam mit Windows HelloTM und Mikrofon mit Geräuschunterdrückung für eine einfache und sichere Zusammenarbeit sowie USB-Typ-C-Technologie für problemlose Konnektivität mit nur einem Kabel.

Für anspruchsvolle 3D-Grafik- oder Fotografie-Profis liefert der Philips 34B1U5600CH helle, lebendige Darstellungen mit einem 86 cm (34″) Curved QHD-VA-Panel. Dank USB-C, integriertem MultiClient-KVM-Switch und DP-Out stehen Konnektivität und Multitasking an erster Stelle. Eine integrierte 5-MP-Webcam mit Windows HelloTM , ein Mikrofon mit Geräuschunterdrückung und Lautsprecher erleichtern die Zusammenarbeit. In ähnlicher Weise bieten der Philips 40B1U5601H und der 40B1U5600 die einfache Konnektivität der USB-C-Technologie, die hervorragende Bildqualität der UltraWide QHD-Auflösung mit DisplayHDR 400 (im Falle des Philips 40B1U5600), den Komfort eines integrierten MultiClient-KVM und sogar einen Headset-Haken. Sie sind damit eine ideale Lösung für dynamische Berufstätige, die einen großen Bildschirm und eine hervorragende Auflösung benötigen. Der Philips 40B1U5601H verfügt außerdem über eine integrierte Windows HelloTM 5MP-Webcam und ein Mikrofon mit Geräuschunterdrückung.

Der Philips 27B1U7903 bietet eine Kombination aus herausragender Bildqualität mit sicherem Ein-Kabel-Docking, nachhaltigen Materialien bei den Komponenten und der Verpackung sowie einem eleganten Design. Dieser 68,6 cm (27″) 4K MiniLED Thunderbolt™-4-Monitor ist vollgepackt mit leistungsstarken Funktionen, die es professionellen Anwendern ermöglichen, noch produktiver zu arbeiten. Außerdem ist er mit VESA DisplayHDR™ 1400 zertifiziert und bietet einen breiteren Farbraum (1,07 Milliarden Farben), um bisher ungesehene Details und Nuancen für ultrarealistische Effekte hervorzuheben. Der Philips 40B1U6903CH ist nicht nur mit einer schnellen, multifunktionalen Thunderbolt™-4-Dockinglösung ausgestattet, er verfügt auch über einen großen 100,9 cm (39,7″) Bildschirm, 5K2K-Auflösung (5120 x 2160), eine integrierte 5MP Windows HelloTM-Webcam und ein Mikrofon mit Geräuschunterdrückung.

Der Philips 45B1U6900CH kombiniert eine große Desktop-Arbeitsfläche, die der von zwei 23,8 Zoll 16:9 QHD-Monitoren entspricht, mit einer leistungsstarken Webcam. Dieser Monitor ist mit einem großen 113 cm (44,5″) Panel und einer Auflösung von 5120 x 1440 Pixeln ausgestattet und verfügt über weitere Funktionen, die das Multitasking von Fachleuten erleichtern, wie beispielsweise: 5MP-Webcam, USB-C-Docking mit RJ45, 32:9-SuperWide Curved Bildschirm (1500R) mit Blickwinkeln von 178/178 Grad. Der Philips 49B2U5900CH dagegen ist mit einem 124 cm (48,8″) Curved SuperWide-Display (32:9) ausgestattet. Dieses Modell bietet innovative Features für die Zusammenarbeit, wie zum Beispiel Busylight, das sich oben auf der Webcam befindet und mit dem Status von Microsoft Teams synchronisiert werden kann, damit die Kollegen wissen, ob jemand gerade in einem Call ist oder nicht. Zusammen mit der USB-C-Docking-Lösung des Philips 49B2U5900CH mit RJ45-Anschluss und der TÜV-Rheinland-Eyesafe-Zertifizierung ist dieser Monitor die ideale Wahl für alle, die von zu Hause aus arbeiten und ein Produkt suchen, das ihren Arbeitstag erleichtert.

Berufstätige, die viel unterwegs sind, haben ebenfalls ganz eigene Anforderungen und benötigen oft einen tragbaren Monitor, um den mobilen Arbeitsplatz ergonomischer und komfortabler zu gestalten. Dank seiner Displaygröße von 39,6 cm (15,6″) passt der preisgekrönte, leichte Philips 16B1P3302D mit in eine Aktentasche oder in einen Rucksack. Er verfügt über zwei seitliche USB-C-Anschlüsse und ermöglicht es damit, zwei USB-C-Kabel gleichzeitig anzuschließen, um zum Beispiel den Monitor mit Strom zu versorgen und das Display für Geschäftspräsentationen zu erweitern.

Last but not least machen sich auch die beiden Kombinationen aus kabelloser Maus und Tastatur – Philips SPT6607B und SPT6407B – gut als Geschenk. Dank der 2,4-GHz- und Bluetooth-Verbindungen können drei Geräte angeschlossen werden, was für Mac-User sehr praktisch ist. Sie können ganz einfach zwischen MacOS-, iOS- und Windows-kompatiblen Layouts wechseln.

Weitere Informationen unter:

https://www.philips.de/c-e/so/monitore/philips-monitors-happy-holidays-2023

https://www.philips.ch/c-e/so/monitore/philips-monitors-happy-holidays-2023

Alle Preise in EUR UVP, in CHF UVP, exkl. vRG u. MwSt.:

Philips Evnia 25M2N3200W: 219,00 EUR bzw. 212,00 CHF

Philips Evnia 25M2N5200P: 289,00 EUR bzw. 280,00 CHF

Philips Evnia 27M2C5500: 299,00 EUR bzw. 445,00 CHF

Philips Evnia 32M2C5500W: 549,00 EUR bzw. 533,00 CHF

Philips Evnia 34M2C8600: 1.419,00 EUR bzw. 1.376,00 CHF

Philips Evnia 49M2C8900: 2.069,00 EUR bzw. 2.007,00 CHF

Philips 27E1N5600HE: 319,00 EUR bzw. 309,00 CHF

Philips 34B1U5600CH: 739,00 EUR bzw. 717,00 CHF

Philips 40B1U5601H: 729,00 EUR bzw. 707,00 CHF

Philips 40B1U5600: 659,00 EUR bzw. 639,00 CHF

Philips 27B1U7903: 1.299,00 EUR bzw. 1.260,00 CHF

Philips 40B1U6903CH: 1.739,00 EUR bzw. 1.687,00 CHF

Philips 45B1U6900CH: 1.019,00 EUR bzw. 988,00 CHF

Philips 49B2U5900CH: 1.199,00 EUR bzw. 1.163,00 CHF

Philips 16B1P3302D: 259,00 EUR bzw. 251,00 CHF

Philips SPT6607B: 49,90 EUR, nicht erhältlich in CH

Philips SPT6407B: 40,90 EUR, nicht erhältlich in CH

Weitere Informationen zu Philips Monitoren unter:

https://www.philips.de/c-m-so/monitore

Mehr zu Philips Evnia unter:

https://www.evnia.philips/de-de

(1) „Digital eye strain: prevalence, measurement and amelioration“ – Link

