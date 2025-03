Der große Schimmeltest von RTL Extra

Sensationeller TV-Test von RTL: SMART-COLORS hält doppelt so lange gegen Schimmel! Auch ohne Lüften!

Ein starkes Signal aus der TV-Welt: In der Sendung RTL Extra wurde unsere innovative Antischimmelfarbe SMART-COLORS IB auf eine extreme Probe gestellt – mit beeindruckendem Ergebnis!

TESTERGEBNIS:

Schimmelbildung wurde auf SMART-COLORS IB doppelt so lange verzögert wie auf herkömmlichen Silikatfarben! Und das nach 18 Tagen ohne Lüften. Sensationell!

BEDEUTUNG:

Für den Nutzer bedeutet das deutlich größere Renovierungsabstände, weniger Ärger, ein gesundes Wohnumfeld und eine echte Werterhaltung der Immobilie!

DARUM UNBEDINGT SMART-COLORS IB:

Doppelter Schutz (längere Schimmelresistenz im Vergleich zu klassischen Farben), deutlich größere Renovierungsabstände, gesunde Raumluft (zertifiziert allergikerfreundlich), Zufriedenheit (langfristig schimmelfreie Wände bedeuten weniger Ärger) und Werterhaltung der Immobilie(n)!

ZERTIFIKAT:

Gute Nachricht für Allergiker und Gesundheitssensible: SMART-COLORS IB wurde auf Herz & Nieren getestet und erhielt von AFBA und ERCAF das Zertifikat für Allergikerfreundlichkeit: https://www.energiespar-maxx.de/downloads-und-service/#ecarfsiegel

ACHTUNG:

Mit der richtigen Farbe zu arbeiten ist ein wichtiger Punkt. Ganz ohne vernünftiges Heizen und Lüften geht das dann aber freilich nicht. Hier kommt der KLIMGRIFF® ins Spiel. Unter Berücksichtigung des Datenschutzes ist er sowohl Lüftungshelfer als auch der einzige Datenlogger, der das genaue Lüftungsverhalten dokumentieren kann.

Die SMART-KLIMA GmbH ist ein Spezialist für Feuchtigkeitsmanagement in und an Gebäuden. Mit innovativen Lösungen wie SMART-COLORS IB oder dem KLIMAGRIFF® setzt sie neue Maßstäbe in der Schimmelprävention, Energieeffizienz und gesunden Wohnraumbedingungen. Das Ziel ist es, durch intelligente Produkte und gedacht einfache Konzepte wie das IQ³-Gebäudesanierungskonzept einen nachhaltigen Beitrag zur Wohn- und Lebensqualität zu leisten und um Wohnen weiter bezahlbar zu machen. Das Firmenmotto: einfach-nachhaltig-sparsam!

Kontakt

SMART-KLIMA GmbH

Georg Meyer

Schützenstraße 60

42659 Solingen

016097317033



https://schimmelprotektor.de/

