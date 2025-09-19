Der Hafen von Casablanca tritt dank der von König Mohammed VI. eingeweihten Infrastrukturprojekte in eine neue Ära ein

Seine Majestät König Mohammed VI. hat am Donnerstag, den 18. September 2025, mehrere Infrastrukturprojekte im Rahmen der Umstrukturierung und Entwicklung des Hafenkomplexes von Casablanca eingeweiht und besichtigt.

Diese Großprojekte mit einer Gesamtinvestition von 5 Milliarden Dirham zielen darauf ab, die wirtschaftliche, logistische und touristische Ausstrahlung der Metropole zu festigen und ihre Position als führendes Wirtschafts- und Finanzzentrum auf kontinentaler und internationaler Ebene zu stärken.

Diese von der nationalen Hafenbehörde getragenen Projekte spiegeln den ständigen Willen des Königs wider, die wirtschaftliche Hauptstadt des Königreichs mit modernen und wettbewerbsfähigen Infrastrukturen auszustatten, die den höchsten internationalen Standards entsprechen und darauf ausgelegt sind, eine nachhaltige Entwicklungsdynamik zu erzeugen und den Erwartungen der Bürger gerecht zu werden.

Ein neuer Fischereihafen zur Modernisierung des Sektors

Seine Majestät der König weihte den neuen Fischereihafen ein, der eine Investition von 1,2 Milliarden Dirham darstellt. Diese Anlage, die für mehr als 260 handwerkliche Fischereiboote und fast 100 Küstenfischereiboote ausgelegt ist, soll die Sicherheits-, Lebens- und Arbeitsbedingungen der Fischer erheblich verbessern. Er verfügt über eine integrierte Infrastruktur mit einer Fischhalle der neuen Generation, einer Container-Verwaltungseinheit, drei Eisfabriken, Geschäftsräumen und einem Wohnheim für Seeleute. Diese Infrastruktur ermöglicht eine Optimierung der Vermarktung und Aufwertung von Meeresprodukten.

Eine hochmoderne Werft für eine wettbewerbsfähige Schiffsbauindustrie

Anschließend besuchte der Herrscher die neue Werft, die dank einer Investition von 2,5 Milliarden Dirham gebaut wurde. Diese Infrastruktur soll den Schiffbau- und Schiffsreparatursektor in Marokko umstrukturieren und weiterentwickeln. Sie ist mit einem Trockendock für Schiffe mit einer Länge von bis zu 240 Metern, einer Hebebühne mit einer Kapazität von 9.700 Tonnen und einem Bandaufzug mit einer Kapazität von 450 Tonnen ausgestattet. Dieses strategische Projekt erstreckt sich über 21 Hektar und soll die nationale Nachfrage befriedigen, Investitionen anziehen und die Position des Königreichs auf dem internationalen Markt der Schiffsindustrie stärken.

Ein Kreuzfahrtterminal nach internationalen Standards

Der König weihte auch das neue Kreuzfahrtterminal ein, in das 720 Millionen Dirham investiert wurden. Diese moderne Infrastruktur, die Schiffe mit einer Länge von bis zu 350 Metern und 450.000 Kreuzfahrtpassagiere pro Jahr aufnehmen kann, soll die touristische Attraktivität von Casablanca stärken und die Entwicklung des Kreuzfahrttourismus fördern. Sie umfasst einen Fährterminal, einen 650 Meter langen Kai, drei Gangways und einen Parkplatz für 44 Reisebusse.

Ein Verwaltungskomplex für eine integrierte und effiziente Hafenverwaltung

Schließlich besuchte der König den neuen Verwaltungskomplex, dessen Baukosten sich auf 500 Millionen Dirham beliefen. In diesem Gebäude sind erstmals alle Akteure des Hafens (Hafenbehörde, Zoll, Betreiber usw.) unter einem Dach vereint. Ziel ist es, das Hafengebiet zu optimieren, die Servicequalität für die Nutzer zu verbessern und den Hafen besser in sein städtisches Umfeld zu integrieren.

Eine königliche Vision für die Neugestaltung der nationalen Hafenlandschaft

Diese Projekte sind Teil der von Seiner Majestät König Mohammed VI. vorangetriebenen Gesamtdynamik, die eine tiefgreifende Neugestaltung der nationalen Hafenlandschaft mit Vorzeigeprojekten wie Tanger-Med und den künftigen Häfen Nador West-Med und Dakhla Atlantique ermöglicht hat. Sie bestätigen den Willen, Casablanca zu einem bevorzugten Reiseziel zu machen, den Geschäfts- und Kreuzfahrttourismus zu stärken und die wirtschaftliche, städtische und demografische Entwicklung der gesamten Region harmonisch zu begleiten.

