Der Handel vor Ort hat eine Zukunft

Karin Cruysen Mode & Dessous ist seit 40 Jahren mit ehrlicher Beratung erfolgreich

Engagiert und mit einer erfrischenden Herzlichkeit überzeugt Karin Cruysen mit ihrem Kompetenzteam seit nunmehr 40 Jahren mit einem breitgefächerten Portfolio in ihrem Fachgeschäft für Mode, Dessous, Bademode und Strümpfe. Angesichts der schwierigen Situation in den vergangenen Monaten sieht die Unternehmerin jedoch weiterhin für den Einzelhandel vor Ort eine vielversprechende Zukunft.

„Fachgeschäfte sind in kleineren Städten leider mittlerweile rar“, weiß Karin Cruysen. „Doch ich habe festgestellt, dass unsere Kundinnen für ein kompetentes Angebot von erfahrenen Fachverkäuferinnen äußerst dankbar sind.“ In den großen Modehäusern, die vielerorts derzeit den Markt dominieren, oder auch beim Online-Versand fehlt meist eine fachlich versierte Beratung. „Wäsche ist ein Produkt, das viel mehr Wertschätzung erfährt“, sagt Karin Cruysen. „So steht bei solch beratungsintensiven Artikeln der Mensch viel mehr im Mittelpunkt.“

Auch wenn die Einschätzung der Ruhrwirtschaft im Konjunkturbericht der IHK Essen zum Jahresbeginn eine eher verhaltene Stimmung im stationären Einzelhandel zeichnet, sieht die engagierte Mülheimer Unternehmerin Chancen für eine Trendwende. Dabei glaubt sie vor allem an umfassenden, persönlichen Service und die ehrliche Beratung als Schlüssel für den Erfolg. So unterstützen die erfahrenen Beraterinnen die Kundinnen nicht nur beim „Styling“, sondern „vermessen“ sie auch professionell. „Nach wie vor kennen zahlreiche Frauen ihre korrekte BH-Größe nicht“, so Karin Cruysen. „Daher liegt es uns sehr am Herzen für sie die passenden Miederwaren und den perfekten BH für ein rundum gutes Körpergefühl zu finden.“

So begeistert das traditionsreiche Fachgeschäft seit nun vier Jahrzehnten mit einer vielfältigen Auswahl in Mode, Dessous, Bademode und Strümpfen bekannter Marken – von Hanro, Lidea, Maryan Mehlhorn und Beate Heymann über Nina von C, Marie Jo und Van de Velde bis hin zu Prima Donna, Wolford und Zeitlos. Wenn trotz intensiver Beratung doch einmal etwas nicht passen oder gefallen sollte, bietet das Team auch einen Austausch der Ware an. „In besonderen Fällen liefern wir unsere Wäsche zum Anprobieren nach Hause“, erklärt Karin Cruysen. „Dieser Rund-um-Wohlfühl-Service hat uns eine stetig wachsende und treue Stammkundschaft beschert, auf die wir sehr stolz sind.“ Zum Jubiläum am 3. März ist diese auch eingeladen, den Erfolg des bekannten Fachgeschäftes zu feiern.

Karin Cruysen Mode & Dessous

Düsseldorfer Straße 30

45481 Mülheim

Tel.: 0208 – 481572

E-Mail: karin.cruysen@icloud.com

