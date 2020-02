Hohe Lebensqualität und starke Wirtschaft

Der Immobilienmarkt in der Metropolregion Nürnberg

Die Metropolregion Nürnberg zeichnet sich durch hohe Lebensqualität und die starke Wirtschaftssituation aus. Dies schlägt sich auch auf den Immobilienmarkt nieder. Die Nachfragen nach Grundstücken und Immobilien, Gewerbe-und Wohnimmobilien steigen dementsprechend an. In Nürnberg alleine leben und arbeiten über 530.000 Menschen. Die Infrastruktur und die Ansiedlung einer neuen technischen Universität macht die Stadt als Wissenschafts- und Hightech-Standort immer attraktiver. Tradition, Innovation und Kultur prägen die Stadt genauso, wie der hohe Freizeitwert.

Zahlen, Daten, Fakten

In der gesamten Europäischen Metropolregion Nürnberg leben und arbeiten rund 3,5 Millionen Menschen. Dazu gehören die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen samt Umfeld. Die drei Städte liegen nahe aneinander und es sind bereits 150.00 Unternehmen in dieser Region mit steigender Tendenz. Daher ist der Bedarf an Wohnraum und an Gewerberäumen ebenso ansteigend. Der internationale Albrecht Dürer Flughafen und das modernste und größte süddeutsche Logistikzentrum am Hafen des Main-Donau-Kanals befinden sich Nürnberg. Das Messe- und Kongresszentrum, sowie die attraktive Innenstadt ziehen viele Touristen und Geschäftsleute in die Stadt.

Die Mietpreise im Einzelhandel werden in drei Kernbereiche geteilt, den Hauptgeschäftskern in der Innenstadt, den Geschäftskern Innenstadtnähe und der Randbereich. Der Umsatz innerhalb dieser drei Kerngebiete liegt bei rund 3,54 Mrd. Euro. Die Stadt bietet über 20 Gewerbeparks und Bürozentren in Zentrumsnähe und außerhalb.

Wohnen und Leben in Nürnberg

Nürnberg kann in drei Wohnlagen aufgeteilt werden. Zum einen „Sehr gut“, dann „Gut“ und „Mittel bis Einfach“. Die Preise für ein frei stehendes Einfamilienhaus liegen demnach zwischen 950.000 (sehr gute Lage) und 440.000 Euro (mittel bis einfache Lage). Die Mieten liegen zwischen 7,50 Euro/qm und 12,00 Euro/qm (Stand Herbst 2019). Diese Einschätzung zur Marktsituation des Nürnberger Immobilienmarktes beziehen sich auf den Stand im 4.Quartal 2019.

„Als Makler ist es mir sehr wichtig, die Stadt Nürnberg wie meine Westentasche zu kennen und für meine Kunden genau die passende Lage und Preisklasse zu kennen und zu finden.“ Und weiter sagt Christian Reinhart: „Durch meine jahrelange Tätigkeit als Makler in Nürnberg bin ich ganz nah an der Fortentwicklung der Immobilienwirtschaft und kann so Entwicklungstendenzen voraussehen und meine Marktkenntnis für meine Kunden nutzen.“

Herr Dipl.-Ing.(FH) Christian Reinhart verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche und mehr als 10 Jahre Erfahrung als Immobilienmakler in der Metropolregion Nürnberg. Die Metropolregion Nürnberg ist ein fester Begriff und umfasst die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen. Alle drei Städte grenzen fast unmittelbar aneinander.

Als ausgebildeter Bauingenieur verfügt er über viel Erfahrung in der Planung und Ausführung von Wohnimmobilien. Die Kunden seine Maklerbüros profitieren in vielerlei Hinsicht davon. Dieser Hintergrund macht ihn für die Beurteilung und Bewertung von Immobilien oder über Renovierungsarbeiten zum absoluten Profi im Maklerbereich.

Das Team um Christian Reinhart besteht aus mehreren Immobilienmaklern und freiberuflichen Mitarbeitern, die nach Bedarf eingesetzt werden. Das Credo jedes Mitarbeiters ist es, viel Zeit für die Kunden zu haben und der Kommunikation mit ihnen oberste Priorität einzuräumen. Fairness in den Geschäftsprozessen für alle Beteiligten ist fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Damit wird nicht nur geworben, dies wird täglich auch gelebt: „Ihr fairer Makler“ eben.

In der Regel erreichen die Kunden ohne Umweg die Mitarbeiter und Christian Reinhart direkt telefonisch. Die Kommunikationswege innerhalb des Büros sind kurz. Binnen weniger Stunden reagiert das Büro auf Anrufe, Mails oder über seine Social Media Plattformen.

Der Schwerpunkt des Büros liegt bei Wohnimmobilien. Bei der Vermietung und dem Verkauf von Wohnhäusern. Das Spezialgebiet ist der Verkauf von Mehrfamilienhäusern. Dies bestätigen unzählige erfolgreich durchgeführte Verkäufe und Vermietungen von Wohnungen und Häusern in der Metropolregion. Hier erfahren Sie mehr: www.immobilienmakler-nbg.de

