Der Immobilienmarkt in Dubai wird mit jedem Monat des Jahres 2021 aktiver und aktiver. Das Volumen der Verkaufstransaktionen nimmt stetig zu, da viele neue Investoren aus dem In- und Ausland ihr Interesse am Immobilienmarkt in Dubai wiedergefunden haben. Eine besondere Verbesserung ist für den High-End-Sektor zu verzeichnen, der fast alle Arten von Immobilien umfasst.

Wohnungsverkäufe

Im Mai 2021 entfielen 77% aller Verkaufstransaktionen auf Wohnungen und 23% auf Villen. Der Großteil der Wohnungsverkäufe wurde auf dem Sekundärmarkt abgewickelt (62 %) und 38 % wurden im Rahmen von Off-Plan-Geschäften verkauft. Die Ergebnisse des Monats Mai waren weitgehend eine Wiederholung der Marktleistung des Monats April: 60% – Zweitwohnungen, 40% – vom Bauträger.

Wie bereits erwähnt, sind die Preise für Wohnimmobilien seit Beginn der Koronavirus-Pandemie im gesamten Emirat allgemein rückläufig, insbesondere bei Wohnungen. Das Wachstum wird durch eine Kombination von Faktoren gebremst, einschließlich eines Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage, bei dem neue, erschwingliche Wohnungen die Oberhand gewonnen haben. Aufgrund des wachsenden Interesses an bestimmten Wohnungstypen, insbesondere an bezugsfertigen Einheiten, sind die Angebotspreise in einigen Gemeinden bis Juni 2021 jedoch mindestens im einstelligen Bereich gestiegen.

Steigende Preise

Den Daten des Property Monitor zufolge wurde der deutlichste Anstieg der Immobilienpreise im Mai 2021 in Villengemeinden verzeichnet. Die Preissteigerung lag zwischen 0,86 % und 5,65 %:

Palm Jumeirah Fronds – Garden Homes, veränderte sich um 5,65%. Durchschnittlicher Preis pro Quadratmeter 2.118 AED (577 USD).

Jumeirah Islands, verändert um 5,47%. Durchschnittlicher Preis pro Quadratmeter AED 1.102 (USD 300).

Jumeirah Golf Estates, Veränderung um 4,89%. Durchschnittlicher Preis pro Quadratmeter AED 994,33 (USD 270,70).

Die Preise für Wohnungen in einigen Stadtvierteln Dubais stiegen moderater und erreichten nur einen maximalen Anstieg von 3,86 %.

Jumeirah Lake Towers, veränderte sich um 3,86%. Durchschnittlicher Preis pro Quadratmeter AED 790 (USD 215).

Dubai Marina, veränderte sich um 3,76%. Durchschnittlicher Preis pro Quadratmeter AED 1.150 (USD 313).

Downtown Dubai, verändert um 2,74%. Durchschnittlicher Preis pro Quadratmeter AED 1.349 (USD 367).

Wohnungsmieten

Die Mieten für Villen stiegen um 4,7 %, während die Mieten für Wohnungen bis April 2021 um 10,3 % sanken. Dieser Markt reagiert besonders empfindlich auf die Zuwanderung, der Verlust von Arbeitsplätzen und die massive Abwanderung Tausender von Arbeitnehmern haben sich unweigerlich auf die Preise für Mietwohnungen ausgewirkt. Die Mieten sind im Allgemeinen gedämpft, auch wenn in bestimmten Vierteln ein leichter Anstieg zu verzeichnen ist. Die Vermieter müssen auf die Bedürfnisse der Mieter eingehen, so dass es derzeit schädlich wäre, die Mietpreise zu erhöhen. Stattdessen wäre es viel vorteilhafter, Anreize zu bieten, z. B. die Zahlung in 12 Schecks (im Gegensatz zu jährlichen oder vierteljährlichen Raten) oder Zahlungen per Kreditkarte usw. Nach Ansicht der Führungskräfte von Asteco wird sich dieser Trend auch im kommenden Jahr fortsetzen.

Sinkende Mieten

Die deutlichsten Rückgänge bei den Mietpreisen im Zeitraum von Januar bis Mai 2021 wurden in Al Jaddaf, Bluewaters Island, Trade Centre, The Greens, Barsha Heights und Jumeirah Lake Towers (JLT) verzeichnet, so die Forschungsgruppe CBRE Middle East. Im Mai 2021 wurde ein maximaler Rückgang der durchschnittlichen Villenmiete in Falconcity of Wonders mit einem Minus von 6,9% verzeichnet. Geringfügige Rückgänge um etwa 1 % gab es in Dubai Silicon Oasis und Dubai South Townhouses.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Mietwohnungen im Vergleich zu freistehenden Häusern (Villen und Stadthäuser) seit Anfang des Jahres erschwinglicher geworden sind. In einer ganzen Reihe von Wohnanlagen in Dubai sind die Mietpreise im Mai 2021 zwischen 0,2 % und 5,84 % gefallen. Mietwohnungen in Al Khail Heights wurden 5,84 % billiger angeboten als im April, gefolgt von Dubai Festival City mit einem Rückgang von 5,02 % und Discovery Gardens mit 3,04 % weniger. In anderen Gebieten wie International City, Al Habtoor City, Dubai Studio City und Motor City sanken die Mietpreise nur unwesentlich.

Mieten steigen

Von Januar bis Mai 2021 stiegen die Mietkosten in fast allen Villengemeinschaften in Dubai. Der höchste Zuwachs wurde in Hills Estate und Wasl Gate verzeichnet. Dies ist auf die starke Nachfrage nach geräumigen Villen in Wasserlagen und gut etablierten Gemeinden in Gebieten wie Palm Jumeirah, Emirates Hills, The Springs, The Meadows und Arabian Ranches zurückzuführen, die alle einen anhaltenden Anstieg verzeichneten.

Im Mai betrug der bemerkenswerteste Mietanstieg 6,2 % für die Victory Heights Villen, gefolgt von Emirates Living – 3,77 %, Jumeirah Golf Estates – 3,04 % und Mohammed bin Rashid City Townhouses – 2,86 %.

Neueinführungen von den Entwicklern

Trotz der komplizierten wirtschaftlichen Bedingungen und der Tendenz, das Angebot an neuen Wohnungen zu reduzieren, haben einige der führenden nationalen Bauträger neue Wohnprojekte auf den Markt gebracht, die sich als äußerst erfolgreich bei den Käufern erwiesen haben. In den ersten fünf Monaten des Jahres 2021 verkaufte Emaar Immobilien für 10,5 Mrd. AED (2,86 Mrd. USD), was einem Anstieg von 250 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2020 entspricht.

Der Mai 2021 war besonders reich an Neuveröffentlichungen, um nur einige zu nennen:

Murooj Al Furjan Villengemeinschaft von Nakheel.

Palm Hills Estate – das Villenprojekt in Zusammenarbeit mit Elie Saab und Emaar.

Green Woods at DAMAC Hills – Stadthäuser von DAMAC Properties.

Urban Oasis von Missoni, vertreten durch Dar Al Arkan.

Waves at Sobha Hartland – ein Gebäude mit 592 Wohnungen von Sobha Realty.

Führungskräfte aus der Branche erwähnen, dass die jüngsten Verkaufstransaktionen sowohl von mittelgroßen, nicht geplanten als auch von hochwertigen, fertig gestellten Häusern in Rekordgeschwindigkeit abgeschlossen wurden – innerhalb weniger Tage.

Die Quintessenz

Der Immobilienmarkt von Dubai passt gut zur neuen Normalität und beweist seine Robustheit und Attraktivität für lokale und internationale Investoren. In allen Sektoren wurden 25.455 Transaktionen mit einem geschätzten Kapitalwert von 92 Mrd. AED (25,05 Mrd. USD) getätigt, was einem Anstieg von 51 % bei der Anzahl der Transaktionen und 72 % beim Wert im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Der stabile Anstieg von Monat zu Monat lässt auf einen positiven Trend zur Erholung der Branche schließen, die im Jahr 2020 weitgehend von der Coronavirus-Pandemie betroffen war. April und Mai 2 021 weisen die höchsten Umsatzwerte seit 2017 auf.

Die richtige Strategie für Anleger bei einer insgesamt negativen Preisbewegung ist es, sich vor Augen zu halten, dass es in einigen Bereichen einen Rückgang, in anderen einen Anstieg gibt. Die Berücksichtigung des lokalen Marktes in einem bestimmten Gebiet sollte an erster Stelle stehen.

Der Mai 2021 war ein Boom mit Neueinführungen von Branchenführern wie Emaar, Nakheel, DAMAC und Sobha Group. Die Verkaufsstarts waren alle erfolgreich.

Der erstklassige Wohnungsmarkt befindet sich im Aufschwung: Von Januar bis Anfang Mai wurden allein in Palm Jumeirah 81 Villen verkauft.

Ein vielversprechender Anfang für den Juni 2021 mit 2.069 Transaktionen im Wert von 10,7 Milliarden AED (2,91 Milliarden USD) brutto.

