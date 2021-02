Der Inselträume Meilenstein

Immobilien Investment mit Schwarzen Zahlen auch in der Corona-Zeit

Inselträume vermeldet ersten Meilenstein in noch junger Unternehmensgeschichte

Seit der Gründung haben wir uns schnell als eine starke Marke in der Immobilienbranche etabliert. Mit unseren vielen Auszeichnungen, einem Objektvolumen von über 45 Mio. Euro im ersten Jahr und 20 Mitarbeitern gehört Inselträume heute zu einem der führenden Online-Investment-Anbieter im Großraum Frankfurt und zu den größten inhabergeführten Maklerhäusern Deutschlands.

Baugenehmigung für weitere Chalets erteilt

Erst kürzlich vermeldeten die Frankfurter die Fertigstellung der ersten zehn Chalets auf der Insel Rügen. Nun wurde die Baugenehmigung für weitere zehn Chalets erteilt. Außerdem ist die zugehörige Anleihe mit einem Zinssatz von 5,75 Prozent p. a. zu über 45 Prozent finanziert.

Damit hat das Projekt von Inselträume einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die sehr hohe Nachfrage zeigt auch, dass nachhaltige Investments für Anleger immer wichtiger werden.

Wer den Verwaltungsaufwand scheut und nicht gleich eine sechs- oder siebenstellige Summe in eine eigene Immobilien stecken will, kann alternativ auch in eine Immobilien-Beteiligungen investieren. Diese bieten Ihnen als Anleger die Möglichkeit auch mit kleineren Summen in Großprojekte zu investieren und von den Vorteilen zu profitieren.

Weitere Informationen und die Möglichkeit, in das Projekt Inselträume zu investieren, finden Interessenten auf Inseltraeume.net

Immobilien Investment Unternehmen

