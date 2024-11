Der King’s Trust vertraut auf NinjaOne

Der King’s Trust hat die NinjaOne Platform™ ausgewählt, um die IT zu vereinfachen und die Produktivität zu steigern

Berlin – 12. November 2024 – NinjaOne®, die automatisierte Endpoint-Management-Plattform, gibt heute bekannt, dass der King“s Trust die NinjaOne Platform™ ausgewählt hat, um die IT zu vereinfachen und die Produktivität zu steigern. Die renommierte gemeinnützige Organisation setzt NinjaOne ein, um ihre Freiwilligen und Mitarbeiter im Außeneinsatz produktiv zu halten. NinjaOne verwaltet tausende von Mitarbeiter- und Freiwilligen-Geräten mit automatisiertem Patchen und Remote-Zugriff, der in Sekunden nahtlos verbindet, um betriebliche Ineffizienzen zu reduzieren und die Moral des IT-Teams zu steigern.

Der King“s Trust, 1976 von König Charles III. gegründet, ist ein Leuchtturm der Hoffnung und Unterstützung für junge Menschen im gesamten Vereinigten Königreich. Mit der Mission, so vielen Jugendlichen wie möglich zu helfen, bietet der Trust Programme an, um Selbstvertrauen aufzubauen, Unternehmertum zu fördern und die Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern. Um diese Mission zu erfüllen, setzt der Trust tausende von Laptops und Dutzende von Servern ein. Die Verwaltung dieser Endpunkte und die Sicherstellung, dass sie jederzeit betriebsbereit und sicher sind, war historisch gesehen mühsam und komplex.

Der King“s Trust wandte sich an NinjaOne, um die schwierigsten IT-Aufgaben zu automatisieren und die Mitarbeiter der Organisation auf das Erreichen ihrer Mission zu fokussieren. Die Einzelkonsole von NinjaOne vereinfacht das Gerätemanagement, sodass der Trust Zeit und Ressourcen sparen kann. Sie macht auch das Patchen und Monitoring zuverlässiger durch automatisierte Erkennungs- und Behebungsfunktionen, wodurch der Trust mehr Vertrauen in seine Sicherheitslage gewinnt. Mit NinjaOne reduzierte der Trust die Remote-Zugriffsverbindungszeit von 10-15 Minuten auf nur wenige Sekunden, was es ihm ermöglicht, Hunderte von Anrufen pro Monat mit Leichtigkeit und Effizienz zu bearbeiten.

„Mit NinjaOne können unsere Freiwilligen und Mitarbeiter schnell wieder das tun, was am wichtigsten ist – jungen Menschen zum Erfolg zu verhelfen. NinjaOne ist mehr als nur ein Tool; es ist ein Ermöglicher unserer Mission“, sagt Mike Beattie, Leiter der Infrastruktur und des Arbeitsplatzes bei dem King“s Trust. „NinjaOne hat die Zeit, die unser Team mit alltäglichen Endpoint-Management-Aufgaben verbringt, dramatisch reduziert und unsere betriebliche Effizienz gesteigert. Ihr Support-Team hat die schnellste Reaktionszeit, die ich in meiner Karriere erlebt habe, und geht weit über das hinaus, um unseren Erfolg sicherzustellen.“

„Der King“s Trust ist ein wahrer Innovator – er transformiert seine IT-Betriebe, um seine übergeordnete Mission zu erreichen“, so Andre Schindler, General Manager EMEA und SVP Global Sales bei NinjaOne. „Kundenerfolg steht im Mittelpunkt dessen, was wir bei NinjaOne tun. Der King“s Trust beseitigt IT-Herausforderungen, indem er Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Transparenz verbessert und es seinen Mitarbeitern ermöglicht, sich auf ihre Mission zu konzentrieren – ein äußerst erfreulicher Anwendungsfall für automatisiertes Endpoint-Management. Die Probleme unserer Kunden zu lösen, treibt uns an, unser Produkt ständig zu verbessern und zu innovieren.“

NinjaOne automatisiert das Endpoint-Management für mehr als 20.000 Kunden, die Transparenz, Sicherheit und Kontrolle benötigen. Diese Gelegenheit mit dem King“s Trust hebt die transformative Kraft der richtigen IT-Tools hervor. NinjaOne wird kontinuierlich als Nr. 1 für seinen erstklassigen Support eingestuft und ist die am höchsten bewertete Software auf G2 in acht Kategorien, darunter Remote-Monitoring und -Management, Endpoint-Management, Mobile Device Management und Patch-Management. NinjaOne bietet jedem Kunden ein unbegrenztes und kostenfreies Onboarding sowie Training und Support.

Erfahren Sie mehr darüber, wie der King“s Trust seine Mission mit NinjaOne umsetzt, in seiner Fallstudie: https://www.ninjaone.com/de/kundenberichte/the-kings-trust

Über NinjaOne:

NinjaOne automatisiert die schwierigsten Aufgaben der IT und bietet mehr als 20.000 Kunden Transparenz, Sicherheit und Kontrolle über alle Endpunkte.

Die automatisierte Endpunktmanagement-Plattform von NinjaOne steigert nachweislich die Produktivität, reduziert Sicherheitsrisiken und senkt die Kosten für IT-Teams und Managed Service Provider. Das Unternehmen lässt sich nahtlos in eine Vielzahl von IT- und Sicherheitstechnologien integrieren. NinjaOne hat sich den Erfolg seiner Kunden auf die Fahnen geschrieben und bietet kostenloses und unbegrenztes Onboarding, Training und Support.

NinjaOne ist die Nummer 1 auf G2 in den Bereichen Endpoint Management, Patch Management, Remote Monitoring und Management sowie Mobile Device Management.

Testen Sie NinjaOne kostenlos unter https://www.ninjaone.com/freetrialform/

