Der Klassiker Pflegefonds |Renditedachfonds |Spezial-AIF

Konjunturunabhängiger Wachstumsmarkt der stationären Pflege!

Das marktführende Unternehmen für Immobilieninvestitionen im Health-Care-Sektor. Seit Gründung 1997 wurden rund 2 Milliarden Euro in mehr als 170 Sozialimmobilien investiert. Die Objekte wurden für langfristig orientierte Pflegefonds der Konzerngruppe gebaut oder erworben. Die Ausrichtung auf werthaltige Immobilien hat sich bewährt.

Mit dem Renditedachfonds erhalten Anleger bereits ab einer Kapitaleinlage in Höhe von 10.000 Euro, Zugang zu Investitionsmöglichkeiten, die sonst semiprofessionellen und professionellen Anlegern vorbehalten sind. Über eine Beteiligung an dem Dachfonds partizipieren die Anleger an den Ergebnissen mehrerer Zielfonds. Somit verteilen sich bei einer Investition sowohl Chancen als auch Risiken auf ein diversifiziertes Beteiligungsportfolio.

Konjunkturunabhängiger Wachstumsmarkt

Begehrte Lage in Deutschland

Günstiger Einkauf

Keine Bau- und Fertigstellungsrisiken

Attraktive monatliche Ausschüttungen

Wertentwicklung des Anlagekapitals

Langfristige unkündbare Pachtverträge

Erfahrene Betreiber mit guter Pflegequalität

Inflationsschutz durch langfristig indexierten Pachtvertrag

Nebenkosten, Instandhaltung trägt der Betreiber

Beteiligung ab 10.000 EUR

Progn. Laufzeit rund 15 Jahre

Erfahrenes Management

TKL.Analyse Rating * * * * * sehr gut

Viele Auszeichnungen

Ausgezeichnete Leistungsbilanz

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Langjährige Erfahrung mit Top-Leistungsbilanz durch führendes Investment- und Assetmanagement-Unternehmen mit Fokus auf Healthcare-Immobilien. Ziel der Fondsgesellschaft ist es, in Abhängigkeit der Marktentwicklung von Zinsen und Einkaufspreisen in den kommenden Jahren eine stetig steigende Ausschüttung zu realisieren. TKL.Analyse 5-Sterne ***** „sehr gut“!

Erfreuliche Nachrichten für unsere Anleger. Pflegefonds mit positiver Entwicklung und Ausschüttungserhöhungen bzw. Sonderausschüttungen. Die Pflegefonds (AIF´s) werden entsprechend der bewährten Investitionskriterien konzipiert und bieten einen attraktiven Mix an unterschiedlichen Standorten mit verschiedenen Betreibergesellschaften. Ziel ist stets die Erzielung des bestmöglichen Ergebnisses für die Anlegerinnen und Anleger und die Sicherung langfristig stabiler Erträge.

Es handelt sich um eine unverbindliche Werbeinformation.

WARNHINWEIS: Der Erwerb dieser AIF`s bzw. Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Wichtiger Hinweis: Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

Diese Werbemitteilung enthält nicht die vollständigen Angaben zur Beteiligung an einem AIF, sondern lediglich zusammenfassende Informationen. Die für eine Anlageentscheidung maßgeblichen Grundlagen sind ausschließlich dem entsprechenden aktuellen Verkaufsprospekt einschließlich der wesentlichen Anlegerinformationen (BIB) zu entnehmen. Risikofaktoren sind z.B. höhere Kosten als kalkuliert, negative Prognoseabweichungen, geringere Verkaufserlöse bzw. Einnahmen, Änderungen der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen. Diese Unterlagen stehen im Internet beim Anbieter kostenlos in deutscher Sprache zum Download zur Verfügung.

Die CVM GmbH bietet seit mehr als 35 Jahren innovative Investments. Die Kunden profitieren von der langjährigen Erfahrung des Unternehmens und von einem attraktiven Angebot.

