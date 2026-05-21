Der Kofler – Da fing der Sommer noch einmal an

Früher polierte er die Fahrzeuge des Fürstenhauses –

heute dreht er Musikvideos auf Mallorca

Martin Kofler, heute bekannt als „Der Kofler“ ist gerade wieder aus Mallorca zurückgekehrt.

Im Gepäck sein cineastischen Videoclip „Da fing der Sommer noch einmal an“. Das

Musikvideo welches auf Mallorca mit einem Filmteam von RTL gedreht wurde.

Doch hinter den grossen Bildern steckt eine Geschichte, die ungewöhnlicher kaum sein

könnte. Bevor Martin Kofler Bühnen in der Schweiz und Österreich eroberte, arbeitete er in

einer Autogarage in Liechtenstein – er war exklusiv für die Fahrzeuge des Fürstenhauses

zuständig – geschniegelt, präzise, perfektionistisch. In dieser Zeit entwickelte er jenen

Perfektionismus, der heute seine Musikvideos, seine Shows und seine gesamte

künstlerische Arbeit prägt.

„Bei mir muss alles passen“, sagt Kofler. „Sauber sein, gut riechen, sitzen.“Heute steht derselbe Mann an den Klippen Mallorcas vor Drohnenkameras und veröffentlicht

am 22. Mai 2026 seinen neuen cineastischen Videoclip „Da fing der Sommer noch einmal

an“.

Was wie ein modernes Musikmärchen klingt, ist die Geschichte eines Künstlers, der sich

Schritt für Schritt alles aufgebaut hat, zwischen steirischer Harmonika, Popschlager,

Clubsound und kompromisslosem Perfektionismus.

Gemeinsam mit dem mallorquinischen Filmer Daniel Fröhlich aus dem RTL-Umfeld entstand

auf Mallorca ein atmosphärischer Sommerclip zwischen Meer, Steilküsten und mediterranem

Licht.

„Mallorca ist Lebensfreude pur“, sagt Kofler. „Genau dieses Gefühl wollte ich in den Song

packen.“

Der neue Clip verbindet grosse Bilder mit einer ungewöhnlichen Künstlergeschichte: vom

bodenständigen Garagenmitarbeiter zum Musiker mit internationalem Anspruch.

Mit seinem neuen Projekt richtet sich „Der Kofler“ nun verstärkt an Radiostationen,

Medienhäuser und Veranstalter in der Schweiz, Liechtenstein, Österreich und Deutschland.

Am 22. Mai veröffentlicht Der Kofler seinen neuen Videoclip.

Hier geht es zum exklusiven Pre-Listening & Videolink:

https://vimeo.com/1193204913

Passwort: martin

(Inhalt: Song „Da fing der Sommer noch einmal an (Der Kofler, Nur So! Remix)“, Video)

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Bildquelle: @Daniel Fröhlich