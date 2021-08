Der Kunde im Mittelpunkt: Ivoclar Vivadent lädt mit europaweiter “The Live Experience Tour 2021” dazu ein, Workflows und Neuheiten hautnah zu erleben

Ivoclar Vivadent, weltweit einer der führenden Anbieter von integrierten Lösungen für hochwertige Dentalanwendungen mit einem umfassenden Produkt- und Systemportfolio für Zahnärzte* und Zahntechniker*, sieht bei all seinen Aktivitäten den Kunden im Mittelpunkt. Da klingt es nur logisch, dass sich das Unternehmen aufgrund einer weiterhin unklaren epidemiologischen Entwicklung in Europa dazu entschlossen hat, es Kunden und Partnern so leicht wie möglich zu machen und zwischen September und Dezember 2021 mit einer eigenen The Live Experience Tour 2021 in 15 europäischen Städten an den Start zu gehen. Die Tour bildet einen Dreiklang aus Live-Vorträgen von Fachleuten, einem umfassenden Update zu Ivoclar Vivadent, seinen Workflows und (Produkt-)Neuheiten sowie der Gelegenheit zum persönlichen Networking. In Deutschland ist Ivoclar Vivadent gleich in vier Städten (Leipzig, München, Düsseldorf und Hannover) mit seiner “The Live Experience Tour 2021” zu Gast. Interessierte Zahnärzte, Zahntechniker und Dentalhygieniker können sich jetzt hier anmelden.

Ein Konzept, das überzeugt

Im September 2021 startet die viermonatige europaweite The Live Experience Tour 2021 von Ivoclar Vivadent, um Produkte und Experten direkt zu den Kunden zu bringen und an außergewöhnlichen Orten die neuesten Workflow-Innovationen kennenzulernen. Der Austausch mit den Kunden, das Networking, Live-Vorträge von Fachleuten der Dentalbranche und natürlich die innovativen Produkt- und Workflow-Neuheiten von Ivoclar Vivadent stehen hier im Fokus. “Es war uns besonders wichtig, unsere Kunden endlich wiederzusehen, zu besuchen, mit ihnen in den persönlichen Dialog zu treten und uns ihr direktes Feedback anzuhören”, erklärt Diego Gabathuler, CEO von Ivoclar Vivadent. “Wir sehen uns als zuverlässigen und engen Partner unserer Kunden – fachlich und menschlich. Gemeinsam mit Zahnärzten, Zahntechnikern und Dentalhygienikern haben wir das Ziel, den Menschen heute wie morgen die bestmögliche Mundgesundheit und Lebensqualität zu ermöglichen. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass sich gerade aus dem persönlichen Dialog und durch den Informationsaustausch Inspirationen für Produktinnovationen ergeben. Auch deswegen liegt uns die Live Experience Tour besonders am Herzen und wir freuen uns schon jetzt darauf, möglichst viele Kunden und Partner zu treffen.”

Der persönliche Dialog, das Netzwerken, interessante Vorträge und das umfassende Erlebnis sollen dem Kunden einen Einblick in die Welt von Ivoclar Vivadent geben – kompakt, individuell und sicherer. “Das positive Kundenerlebnis ist ein zentraler Punkt in unserer Unternehmensphilosophie, und aus diesem Grund wollen wir gerade in dieser turbulenten Zeit unseren Kunden die Sicherheit geben, Ivoclar Vivadent hautnah und persönlich erleben zu können”, erläutert Diego Gabathuler weiter. “Wir haben dabei auch das Für und Wider zur diesjährigen Teilnahme an der IDS abgewogen und uns letztlich dann dazu entschieden, mit der eigenen Live Experience Tour die Nähe unserer Kunden zu suchen, um ihnen die Welt von Ivoclar Vivadent vorzustellen, anstatt umgekehrt diese zu uns kommen zu lassen. Für 2023, pünktlich zum 100jährigen Bestehen von Ivoclar Vivadent, planen aber auch wir, als Impulsgeber der Dentalbranche, wieder fester Bestandteil der IDS zu sein.”

Fachwissen der Extraklasse

Neben einer individuell geführten Tour durch die innovativen Workflows von Ivoclar Vivadent werden Fachvorträge von bekannten Branchengrößen das Angebot abrunden. An den verschiedenen Terminen in Deutschland erwarten Sie spannende Vorträge anerkannter Redner:

StadtReferenten

LeipzigProf. Dr. D. Edelhoff, ZTM Ch. Hannker, Dr. Hufschmidt

MünchenProf. Dr. D. Edelhoff, ZTM B. Wagner, Dr. M. von Sontagh

DüsseldorfPD Dr. Spitznagel, ZTM A. Tolomenis, Dr. M. von Sontagh

HannoverProf. Dr. P. Gierthmühlen, ZTM A. Tolomenis, Dr. M. Lenhard

The Live Experience Tour 2021 – Coming together in 15 European cities

In insgesamt 15 europäischen Städten macht die “The Live Experience Tour 2021” von Ivoclar Vivadent zwischen September und Dezember 2021 Station:

Leipzig, Deutschland 02.09. – 03.09.2021

München, Deutschland 09.09. – 10.09.2021

od, Polen 17.09. – 18.09.2021

Wien, Österreich 30.09. – 01.10.2021

Montreux, Schweiz 08.10. – 09.10.2021

Lyon, Frankreich 14.10. – 15.10.2021

Düsseldorf, Deutschland 21.10. – 22.10.2021

Kopenhagen, Dänemark 29.10. – 30.10.2021

Hannover, Deutschland 04.11. – 05.11.2021

Rom, Italien 12.11. – 13.11.2021

Porto, Portugal 19.11. – 20.11.2021

Sevilla, Spanien 26.11. – 27.11.2021

Zürich, Schweiz 03.12. – 04.12.2021

Eindhoven, Niederlande 10.12. – 11.12.2021

Manchester, UK 17.12. – 18.12.2021

Interessierte Zahnärzte, Zahntechniker und Dentalhygieniker können sich ab sofort hier für die Teilnahme an der Tour in ihrem Land anmelden.

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Über Ivoclar Vivadent

Ivoclar Vivadent mit Hauptsitz in Schaan, Liechtenstein, gehört weltweit zu den führenden Anbietern von integrierten Lösungen für qualitativ hochwertige dentale Anwendungen. Ein umfassendes Produkt-, System- und Serviceangebot, intensive Forschung und Entwicklung und ein klares Bekenntnis zu Aus- und Weiterbildung bilden die Grundlagen für den Unternehmenserfolg. Mit 47 Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen liefert das Unternehmen Produkte in rund 130 Länder und beschäftigt weltweit rund 3500 Mitarbeitende. Weitere Informationen über Ivoclar Vivadent gibt es unter www.ivoclarvivadent.com

