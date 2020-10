Der Management-Arzt Dr. Franz Sperlich zu Gast bei Gabor Steingart & Team

“Der achte Tag: Deutschland neu denken.” – der Podcast, der Menschen aus Politik, Gesundheits- und Bildungswesen, Wirtschaft und vielen anderen Bereichen eine Stimme gibt.

“Wenn du kein Problem hast, mach dir eins!” – mit dieser These und gleichzeitig Titel seines Buches begeistert der Managementarzt Dr. Franz Sperlich seine Leser. So wurde auch Gabor Steingart, der international bekannte Journalist und Herausgeber der Media Pioneer Publishing AG auf Ihn Aufmerksam und bat Dr. Franz Sperlich um ein Interview. Gabor Steingart und sein Team veröffentlichen jeden Freitagabend um 21h00 einen Podcast unter der Überschrift: “Der achte Tag: Deutschland neu denken.”

Am Freitag den 23.10.2020 wurde das Interview mit Dr. Franz Sperlich – durchgeführt von der Chefreporterin von The Pioneer Alev Dogan – in dem reichweitenstarken Podcast veröffentlicht.

Alev Dogan und Dr. Franz Sperlich sprechen u.a. über Themen aus seinem Buch “Wenn du kein Problem hast, mach dir eins!”, die Herausforderungen während der Pandemie, wie Probleme gelöst werden sollten, über Geduld und Gelassenheit, krankmachende Geschwindigkeiten oder was der Mensch braucht, um Selbstwirksamkeit und eine stabile seelische Gesundheit zu generieren.

Dr. Franz Sperlich hatte schon früh den Wunsch, engagierte Menschen auf einer Augenhöhe als Arzt, Rat- und Impulsgeber dabei zu unterstützen, aktiv etwas für ihre Vitalität, Wirksamkeit und mentale Stärke zu tun. Immer mehr Unternehmer, Executives und Manager nutzen dieses Angebot, weil sie erkannt haben, dass Vitalität und Gesundheit eine wesentliche Grundvoraussetzung für Erfolg sind. Auf ihrem Weg zu “selbständigen Experten für die eigene Gesundheit” steht der Managementarzt Dr. Franz Sperlich zu 100% undogmatisch seinen Patienten, Zuhörern und Lesern zur Seite.

Dr. med. Franz Sperlich – Der Management Arzt

Als Arzt mit Schwerpunkt integrierte Medizin und neurobiologischer Experte unterstützt Dr. Franz Sperlich seit Jahren Unternehmer, Manager und Executives auf ihrem Weg,

“Experte für ihre Gesundheit” zu werden. Dabei ist es ihm als Ratgeber und Vertrauter wichtig, auf einer Augenhöhe den Menschen als Ganzes zu betrachten und sowohl im Ganzen, also auf der körperlichen und psychischen Ebene, mit ihm zusammenzuarbeiten. Durch diesen ganzheitlichen Ansatz hat er einer Vielzahl an Unternehmern, Managern und Executives Wege gezeigt, wie sie zu nachhaltiger Vitalität, mehr Erfolg und vor allem Wirksamkeit finden. Dies bietet er sowohl im 1:1-Setting als auch in Seminaren, Workshops oder als Vortragsredner an.

