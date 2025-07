„Der Mann, der Bäume pflanzt, um den Klimawandel zu stoppen: Chris Kaiser über die Mission von Click A Tree“

Heidelberg, 21. Mai 2025 – In einer Welt, die von den drängendsten Herausforderungen unserer Zeit geprägt ist – Klimawandel, Artensterben und soziale Ungleichheit – setzt ein Mann aus Deutschland ein kraftvolles Zeichen: Chris Kaiser. Als Gründer von Click A Tree verbindet er ökologische Nachhaltigkeit mit sozialer Verantwortung und pflanzt nicht nur Bäume, sondern auch Hoffnung auf der ganzen Welt. Sein innovatives Geschäftsmodell und seine persönliche Mission ziehen die Aufmerksamkeit von Investoren, Partnern und der Öffentlichkeit auf sich.

Im exklusiven Gespräch mit uns erläutert Kaiser, warum sein Engagement weit über die Pflanzung einzelner Bäume hinausgeht und wie er mit seiner Organisation nachhaltige Veränderungen bewirken möchte.

„Mein Antrieb war es immer, Tieren und der Umwelt zu helfen, ihre Heimat zu bewahren. Aber ich habe schnell erkannt, dass wir Menschen genauso betroffen sind und dass jeder von uns aktiv für eine bessere Zukunft sorgen kann“, so Chris Kaiser.

Sein Ziel ist es, Gemeinden in Ländern wie Ghana, Thailand oder den Philippinen nachhaltig zu stärken, indem er Bäume pflanzen lässt, die nicht nur ökologischen Mehrwert schaffen, sondern auch die Lebensgrundlage der Menschen vor Ort sichern.

„Bei uns stehen Transparenz, Fairness und die Einbindung der lokalen Gemeinschaften im Mittelpunkt“, erklärt Kaiser. „Bei unserem Geschäftsmodell drehen wir den Spieß um: wir bezahlen die Menschen für das Pflanzen und den Schutz der Bäume, weil wir das Problem an der Wurzel packen wollen – mit nachhaltigen, wirkungsvollen Lösungen.“

Ein neuer Meilenstein: Aufforstung „vor der eigenen Haustür“

Mit dem Start des ersten deutschen Projekts in Hessen im Jahr 2024 geht Click A Tree nun einen weiteren, bedeutenden Schritt: „Viele Menschen wünschen sich ein konkretes, greifbares Projekt in ihrer Nähe und genau das bieten wir jetzt“, sagt Kaiser.

Gemeinsam mit Partnern aus ganz Deutschland entstehen dort neue Waldflächen, die sowohl dem Naturschutz als auch der Umweltbildung dienen sollen.

„Unser Ziel ist es, nicht nur CO zu kompensieren, sondern auch Menschen hier in Deutschland die Möglichkeit zu geben, selbst Teil der Lösung zu werden – direkt vor der eigenen Haustür.“

Das Deutschland-Projekt verbindet lokale Klimaschutzmaßnahmen mit globalem Denken und zeigt, dass nachhaltiges Handeln keine Frage der Entfernung ist. „Egal ob in Ghana oder in Hessen – jeder Baum zählt“, betont Kaiser.

Kaiser hat für seine Vision bereits viele Rückschläge verkraften müssen, unter anderem den kompletten Umsatzeinbruch während der Corona-Pandemie. Doch ans Aufgeben denkt er nicht. „Was mich dann motiviert, ist der Fakt, dass es immer wieder einen Lichtblick gibt. Ein freundlicher Kommentar. Ein neuer Kunde. Inspirierender Zuspruch. Eine helfende Hand. Ein tolles Team, das einem den Rücken stärkt.“

Erfolgreiche TV-Präsenz als Katalysator

Der Durchbruch gelang Click A Tree durch einen beeindruckenden Auftritt in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“, bei dem gleich vier Investoren Interesse zeigten und in das junge Unternehmen investieren wollten. Dieses Ereignis katapultierte Kaiser und sein Team endgültig in den Fokus der Öffentlichkeit und zeigte, dass nachhaltige Initiativen zunehmend gewürdigt werden.

Zukunftsvisionen – Nachhaltigkeit als Norm

„Mein Wunsch ist es, eine Welt zu schaffen, in der Baumpflanzung und Umweltschutz selbstverständlich sind“, so Kaiser. „Irgendwann soll unsere Organisation überflüssig sein, weil Nachhaltigkeit zur Selbstverständlichkeit geworden ist.“

Sein langfristiges Ziel: „Eine Gesellschaft, in der ökologische und soziale Verantwortung die Regeln sind – ohne Ausnahme.“

Allgemeine Informationen über Click A Tree

Click A Tree ist ein zukunftsweisendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit, das sich der Förderung weltweiter Aufforstungsprojekte verschrieben hat. Das Unternehmen hat bereits Hunderttausende Bäume in tropischen Regionen sowie in Deutschland gepflanzt und dabei nicht nur die Umwelt nachhaltig unterstützt, sondern auch zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen. Als anerkannter Partner der Vereinten Nationen trägt Click A Tree aktiv zur Erreichung aller 17 UN-Nachhaltigkeitsziele bei und ist für sein ganzheitliches, nachhaltiges Engagement mit Bestnoten auf globaler Ebene zertifiziert.

Bildquelle: @Click A Tree