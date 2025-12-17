Feuilleton / Kulturbericht

Wenn Sprache den Menschen entlarvt

Shoguns Theater mit „Der Mensch – neue Erkenntnisse“

In einer Zeit, in der Kommunikation schneller, härter und oft unbedachter geworden ist, richtet Shoguns Theater den Blick auf ein alltägliches, aber tiefgreifendes Phänomen: die Sprache des Menschen. Das Bühnenprogramm „Der Mensch – neue Erkenntnisse“ nähert sich diesem Thema nicht theoretisch, sondern szenisch – mit philosophischen Alltagssituationen, die vertraut wirken und gerade deshalb treffen.

Im Zentrum stehen Worte und Kraftausdrücke: jene sprachlichen Ventile, mit denen Menschen Druck, Ohnmacht, Wut oder Befreiung ausdrücken. Die Inszenierung fragt, was diese Sprache über den Menschen verrät – über seine inneren Spannungen, seine Grenzen, seine Verletzlichkeit. Dabei wird deutlich: Sprache ist nie neutral. Sie formt Beziehungen, schafft Nähe oder Distanz und spiegelt den Zustand einer Gesellschaft.

Shoguns Theater arbeitet mit reduzierten Mitteln und klarer Beobachtung. Die Szenen sind pointiert, manchmal humorvoll, manchmal unbequem, stets jedoch nah am Leben. Das Publikum erkennt sich wieder – in Gesprächen, Konflikten, Ausrufen und Momenten, in denen Worte mehr sagen als lange Erklärungen.

„Der Mensch – neue Erkenntnisse“ ist kein belehrender Abend, sondern ein stiller, kluger Spiegel. Er lädt dazu ein, dem eigenen Sprachgebrauch zuzuhören – und darin dem Menschen selbst zu begegnen.

Aufführungen

– Uster Staatsaal – 13. Februar 2026, 19 Uhr

– Kulturschür UPtown, Gurten Park Wabern – 20. Mai 2026, 19 Uhr (mit Catering)

Für die Veranstaltung in Wabern ist eine Anmeldung dringend erwünscht

(Essensplanung): wehrlipeter4@gmail.com

Vorverkauf: Eventfrog

Weitere Informationen: https://der-mensch-neue-erkentnisse.jimdosite.com/

