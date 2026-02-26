Der Mittelstand braucht kein weiteres Tool – sondern ein Operating System für Entscheidungen

Digital COO aus Düsseldorf positioniert sich als neue Führungsarchitektur für Geschäftsführer im DACH-Raum

Düsseldorf, 26. Februar 2026 – Der deutsche Mittelstand investiert Milliarden in Software. Trotzdem kämpfen viele Geschäftsführer täglich mit denselben Problemen: unklare Prioritäten, verspätet erkannte Risiken und operative Überlastung.

„Das Problem ist nicht fehlende Software. Das Problem ist fehlende Entscheidungsarchitektur“, sagt Christian Seidel, Geschäftsführer und Gründer von Digital COO.

Mit Digital COO startet ein in Düsseldorf ansässiges Unternehmen ein Executive Operating System, das genau hier ansetzt. Statt ein weiteres Tool in bestehende Systemlandschaften einzufügen, bündelt die Plattform zentrale Unternehmenskennzahlen, Liquiditätsindikatoren, Pipeline-Daten, Risiken und Kalenderinformationen in einer integrierten Steuerzentrale – ergänzt durch KI-gestützte Entscheidungsunterstützung.

Der Ansatz: Führung systematisieren.

Viele mittelständische Unternehmen arbeiten operativ effizient, jedoch ohne klar definierte Prioritäten-Logik. Entscheidungen werden verteilt getroffen, Risiken werden oft erst sichtbar, wenn sie bereits teuer geworden sind. Geschäftsführer werden dadurch selbst zum Engpass.

Digital COO versteht sich deshalb nicht als Software im klassischen Sinne, sondern als digitales Operating System für Geschäftsführer. Die Plattform strukturiert Prioritäten, macht Risiken früh sichtbar und unterstützt datenbasierte Entscheidungen.

„Geschäftsführung darf kein Reaktionsmodus sein“, so Seidel. „Wer skaliert, braucht ein System für Fokus, Klarheit und Disziplin.“

Besonderes Augenmerk liegt auf den Anforderungen des deutschsprachigen Mittelstands: Datenhoheit, DSGVO-Orientierung und Integration bestehender Systeme wie E-Mail- und Kalenderlösungen sind zentrale Bestandteile der Architektur.

Das Executive Operating System richtet sich an Unternehmen mit 5 bis 50 Mitarbeitenden, die operative Komplexität reduzieren und Entscheidungsprozesse professionalisieren wollen.

Weitere Informationen:

https://www.digitalcoo.de

Digital COO entwickelt eine digitale Führungsarchitektur für den Mittelstand. Das Executive Operating System unterstützt Geschäftsführer dabei, Prioritäten zu strukturieren, Risiken frühzeitig zu erkennen und Entscheidungen systematisch zu treffen. Der Fokus liegt auf Klarheit, Datenhoheit und operativer Disziplin.

Kontakt

DigitalCOO

Christian Seidel

Grunerstr. 38

40239 Düsseldorf

01739420707



http://www.digitalcoo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.