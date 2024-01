Der nächste Wochenend-Kurs startet zum Frühlingsanfang am 23. März 2024 „Umgang mit der Wünschelrute im Alltag“.

Seit Urzeiten nutzen Menschen die Rute, heutzutage auch Tensor oder kinesiologische Hilfsmittel, um die eigene Wahrnehmung/Intuition zu schärfen.

Der erste zweitägige Wochenend-Kurs 2024 von at-home: „Umgang mit der Wünschelrute im Alltag“ hat am letzten Wochenende im Schulungszentrum auf dem Artmannshof in Horstmar-Leer stattgefunden.

Bei schönstem Wetter wurde das Verständnis fürs Rutengehen theoretisch gelehrt und in der Praxis drinnen und draußen geübt. In Horstmar-Leer gibt es ein besonderes Phänomen von Wasser-Quellen. Hier kann man oberirdisch sehen, wo das Wasser aus der Erde kommt.

An den Wasserquellen konnten die Kursteilnehmer schon am 1. Seminar-Tag erste Rutenergebnisse bei der Wassersuche selbst überprüfen. Am 2. Seminar-Tag wurde das Auffinden weiterer Erdstrahlen-Phänomene im Seminarzentrum und draußen geschult. Teil der Ausbildung waren auch Abfragetechniken. So wurden zum Ende des Seminars die Autoschlüssel der Teilnehmer versteckt. Wer seinen Schlüssel mit Hilfe einer Wünschelrute gefunden hat, erhielt die wohlverdiente Urkunde und konnte die Heimreise antreten.

Wir hatten gemeinsam viel Spaß, haben gemeinsam konzentriert gearbeitet und gegenseitige Erkennisse ausgetauscht. Alle sind sehr zufrieden aus dem Wochenende gegangen. Jetzt freuen wir uns auf die Teilnehmer des nächsten Wochenendseminares: „Umgang mit der Wünschelrute im Alltag“, das am 23. und 24. März 2024 stattfindet.

Im Kurs trainieren Sie mit einfachen Ruten-Werkzeugen Ihr Unterbewußtsein und Ihre Intuition.

Sie werden erstaunt sein, was alles möglich ist und was Sie mit diesen Werkzeugen alles suchen und finden können. Menschen nutzen seit jahrtausenden traditionell die Rute und heutzutage auch Tensor oder kinesiologische Hilfsmittel um Ihre Wahrnehmung – Ihre Intuition zu trainieren und zu schärfen. Diese Erfahrung kann jeder selbst im Wochenendkurs erleben.

Wenn Sie das interessiert und wenn Sie Lust haben mehr darüber zu erfahren, dann melden Sie sich jetzt zum Frühjahrs-Wochenendkurs an. Der Kurs ist auf sechs Teilnehmer begrenzt.

Wenn Sie Fragen haben, oder sich einen Platz im Kurs sichern wollen,

rufen Sie uns an: 02558 / 986522 oder schreiben Sie uns eine Email an: info@at-home.de

Herzliche Grüße

Annemarie Heuer

at-home Institut für Gesundheitsstudien

…Ihre Experten für ein starkes Immunsystem im Schlaf und für die beste Gesundheitsvorsorge der Welt!

Besuchen Sie uns auch auf Facebook oder Instagram

