Der neue Cutimed Sorbion Border mit All-in-one-Superabsorber

Die neue Generation des selbstklebenden Cutimed Sorbion Border mit einzigartiger stark haftender Silikonrand-Technologie löst sich nicht alleine von der Haut, lässt sich aber wieder schonend entfernen. Das Hygiene- und Gesundheitsunternehmen Essity hat den innovativen Wundverband mit besonders hohem Tragekomfort auf dem 17. Deutschen Wundkongress (DEWU) in Bremen präsentiert. Pflegekräfte sparen wertvolle Zeit – und Patientinnen und Patienten gewinnen deutlich an Lebensqualität.

Durch täglich schwankende Exsudatmengen in Verbindung mit Mazeration können exsudierende Wunden im Praxisalltag zum Problem werden – denn dadurch wird die Wundheilung behindert. Für eine effektive Wundbehandlung bei starker Exsudation sind superabsorbierende Wundverbände die Grundlage. Allerdings können sie durch die erforderliche Sekundärfixierung in der Anwendung kompliziert und zeitaufwändig sein. Auf dem 17. Deutschen Wundkongress präsentierte Essity eine innovative Lösung: Der neue Cutimed Sorbion Border ist eine Kombination aus bewährtem Cutimed Sorbion Superabsorber und innovativer, stark haftender Silikonrand-Technologie. Der Wundverband ist sicher und einfach in der Anwendung – und damit ein zuverlässiger Helfer im Praxisalltag. Er eignet sich ideal für mäßig bis übermäßig stark exsudierende Wunden, wie beispielsweise Dekubitus, Ulcus cruris und diabetisches Fußgeschwür. Wundversorgerinnen und Wundversorger konnten sich am Messestand von Cutimed Sorbion Border und der sicheren und einfachen Anwendung des Wundverbands überzeugen.

Sichere Haftung auf der Haut

Der innovative Silikon-Haftrand überzeugt durch seine starke Haftkraft. Auch bei hoher Feuchtigkeit durch eine große Exsudatmenge hält er sicher und zuverlässig. Der selbstklebende All-in-one-Superabsorber lässt sich exakt platzieren und jederzeit repositionieren. Patientinnen und Patienten profitieren durch ein angenehmes Hautgefühl und weniger Schmerzen beim Verbandwechsel. Dank der bewährten Hydration Response Technology kann der neue Cutimed Sorbion Border mehr Exsudat aufnehmen, als vergleichbare Superabsorber – auch unter einem Kompressionsverband. Seine einzigartige Materialkonstruktion verhindert, dass absorbiertes Exsudat zurück in die Wunde fließt. Dadurch wird das Risiko von Leckagen oder Mazerationen reduziert.

Nachgewiesene Wirksamkeit

Die Cutimed Sorbion Technologie ermöglicht die Aufnahme großer Exsudatmengen mit zugleich hohem Retentionsvermögen, das über die Leistungsstärke vieler anderer Anbieter hinausgeht. Ein Labortest (1) kommt zu eindeutigen Ergebnissen: Der Wundverband hat eine bis zu 48,6 Prozent höhere Absorption sowie eine bis zu 15 Prozent höhere Retention als andere selbstklebende Superabsorber.

Cutimed Sorbion Border ist in vier verschiedenen Größen erhältlich. Somit steht für jedes individuelle Bedürfnis das passende Produkt zur Verfügung. Weitere Informationen zum Cutimed Sorbion Sortiment und kostenlose Produktmuster können auf www.cutimed.de abgerufen werden.

(1) Die Testung erfolgte 2021 durch das unabhängige Labor Surgical Material Testing Laboratory (S.M.T.L). Die Auswertungen basieren auf DIN EN 13726-1:2002.

Cutimed wurde gezielt für das Wundmanagement komplexer, chronischer Wunden entwickelt. Mit den Cutimed Wundverbänden stellen wir medizinischem Fachpersonal innovative Lösungen für die Versorgung von Wunden bereit – speziell entwickelt für alle Phasen der Wundheilung. In enger Abstimmung mit Anwendern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter, um mit unseren Produkten den Therapieerfolg zu steigern, Anwender zu entlasten und den Patientenkomfort zu maximieren. Zum Cutimed Sortiment gehören unter anderem unsere Cutimed Sorbact Wundverbände, die Infektionen auf besonders sichere und effiziente Weise bekämpfen – rein physikalisch. Unsere superabsorbierenden Wundverbände Cutimed Sorbion überzeugen mit sehr hoher Exsudataufnahme und Retentionsleistung bei sehr stark bis mäßig stark exsudierenden Wunden. Cutimed Siltec sind unsere hochabsorbierenden Silikon-Schaumverbände für die Behandlung von schwach bis stark exsudierenden Wunden.

