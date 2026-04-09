Der neue Latte aus dem Kühlregal

Lactalis Nestle bringt Ready-to-Drink Latte von Nescafe auf den Markt

Mit einem neuen gekühlten Kaffeegetränk reagiert Lactalis Nestle Frischeprodukte auf veränderte Konsumgewohnheiten und spricht damit vor allem jüngere Zielgruppen an.Kaffee ist längst mehr als ein klassisches Getränk für den Start in den Tag. Für viele Konsumentinnen und Konsumenten – insbesondere in jüngeren Zielgruppen – wird Kaffee zunehmend zu einem spontanen Genussmoment im Alltag. Er wird unterwegs getrunken, zwischen Terminen oder in einer kurzen Pause zwischendurch.Parallel verändert sich auch der Markt: Während klassische Milchmixgetränke unter Druck stehen, wächst die Kategorie der gekühlten Ready-to-Drink Kaffeegetränke langfristig weiter. Besonders stark ist die Nachfrage in urbanen Regionen und bei Konsumentinnen und Konsumenten unter 35 Jahren.Vor diesem Hintergrund bringtLactalis Nestle Frischeprodukteein neues Produkt auf den deutschen Markt:Nescafe Latte, ein gekühltes Ready-to-Drink Kaffeegetränk, das gezielt auf diese veränderten Konsumgewohnheiten reagiert.Das Produkt verbindet Kaffee-Know-how mit Kühlregal-Kompetenz: von der Bohne bis zum Röstprofil auf der einen Seite – und das Wissen, wie Produkte im Kühlregal entwickelt, platziert und tatsächlich gekauft werden, auf der anderen. Lactalis Nestle steht dabei für genau diese zweite Perspektive – und für die Erfahrung, wie sich Produkte in dieser Kategorie im Alltag durchsetzen. Im Mittelpunkt der Produktentwicklung stand die Frage, wie sich der typische Latte-Geschmack in ein gekühltes Ready-to-Drink Format übertragen lässt. Ziel war ein Produkt, das sowohl geschmacklich überzeugt als auch den Anforderungen eines schnellen, unkomplizierten Konsums gerecht wird.Das Ergebnis ist ein Latte-Getränk, das bewusst an die Erwartungen einer neuen Generation von Kaffeetrinkerinnen und Kaffeetrinkern anknüpft: mild im Geschmack, zugänglich, und jederzeit verfügbar – direkt aus dem Kühlregal.“Kaffee ist für viele ein kleiner Alltagsmoment – spontan und unkompliziert,“ erklärt Heinke Fiedler, Country Managerin Lactalis Nestle Frischeprodukte Deutschland. „Wer danach greift, will keinen Kompromiss. Nescafe Latte steht genau dafür: ein Latte, der überzeugt und sich dem Alltag anpasst, nicht umgekehrt – direkt im Kühlregal.“Das neue Produkt unterstreicht außerdem die strategische Bedeutung der Kategorie Ready-to-Drink Kaffee innerhalb des gekühlten Sortiments. Sie verbindet Markenstärke, Produktinnovation und ein tiefes Verständnis für sich wandelnde Konsumgewohnheiten.Mit Nescafe Latte bringt Lactalis Nestle den Coffee-Shop-Moment ins Kühlregal und damit in eine alltagstaugliche Form – unkompliziert, zugänglich und jederzeit verfügbar.

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