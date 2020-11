Der perfekte Plan mit Chromebook: R/GA Berlin launcht Social Media Kampagne für Google

Chromebooks treten in Kooperation mit Netflix-Serie “Haus des Geldes” auf

Berlin, 25.11.2020 – Eine Marke in einem gesättigten Markt zu relaunchen ist nicht einfach. Und dies während einer globalen Pandemie zu tun, umso schwerer. Wie also gelingt es, Chromebooks als Challenger Brand in Deutschland erfolgreich zu positionieren, in einem Jahr, das vor allem von einem Thema bestimmt wird: COVID-19?

In Zeiten wie diesen sehnen sich Menschen nach Abwechslung und Unterhaltung. Während viele andere Marken die Auswirkungen von Corona zum Kommunikationsthema gemacht haben, entschieden sich Google und R/GA Berlin für einen anderen Weg:

Die Social Media Kampagne, die seit Anfang November für rund sechs Wochen auf Facebook, Instagram und YouTube zu sehen ist, zeigt in einer Reihe von 60″, 15″ und 6″ Clips auf unterhaltsame Art und Weise wie die Protagonisten der Netflix Serie der Professor, Tokio, Berlin und der Rest des Teams zusammenarbeiten und ihren Masterplan mit Chromebook dank sicherem Arbeiten in der Cloud, schneller Geschwindigkeit und einer Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden in die Tat umsetzen.

“Covid-19 dominiert in diesem Jahr die Kommunikation vieler Marken. Wir haben uns darum bewusst für eine Kampagne entschieden, die diesem Thema gute Unterhaltung entgegensetzt”, so Sascha Martini, Managing Director R/GA Berlin.

Die Kampagne basiert auf der globalen Kommunikationsplattform der US-Agentur Arts & Letters.

Credits:

Creative Agency: R/GA Berlin

Media Agency: Essence

Production: MediaMonks

Bildquelle: @Copyright_RGA_Netflix_Google