Der Piave feiert sein 10-jähriges DOP-Jubiläum

Der “perfekte Käse” steht im Mittelpunkt der Europäischen Kampagne zur Förderung und Aufwertung von Nice To Eat EU

Der Piave Käse besitzt bereits weitaus mehr Prämierungen als Existenzjahre und am 22. Mai feiert er sein 10-jähriges DOP-Jubiläum. Zehn Jahre, in denen es dem Konsortium zum Schutz der Käsespezialität Piave DOP gelungen ist, dieses herrliche Produkt der Belluneser Berge in den Olymp der weltweiten Käseproduktion zu befördern und dabei 50 nationale und internationale Anerkennungen zu erzielen. Allein im Jahr 2019 gab es die Prämierungen als “Bester italienischer Hartkäse” bei den International Cheese & Dairy Awards in Nantwich (UK) und den Global Cheese Awards in Frome (UK), und dem Superior Taste Award in Brüssel (BE), um nur einige davon zu nennen. Das Jahr 2020 begann erfolgreich mit dem Titelblatt als “Perfekter Käse” in der Guide “I Formaggi d’Italia” der Zeitschrift L’Espresso.

Seit 2019 steht das Konsortium auch im Mittelpunkt der Kampagne “Nice to Eat-EU”, ein von der EU kofinanziertes Dreijahresprojekt, das sich vor allem an die Absatzmärkte in Italien, Deutschland und Österreich richtet und bereits im ersten Projektjahr über 130.000 Verbraucher erreicht hat. Ziel des Projekts ist es, den Verbraucher auf Produkte mit Gütesiegel DOP (g.U.) aufmerksam zu machen und dadurch die Kenntnisse in Hinsicht auf Lebensmittelsicherheit, Ursprünglichkeit und Rückverfolgbarkeit zu steigern und den Konsum zu fördern. Die Kampagne “Nice to Eat-EU” liebäugelt außerdem mit Schulkindern, denen ein innovatives multimediales Projekt gewidmet ist. Der Held der Comic Story ist Captain Piave, der den Käse der Belluneser Dolomiten sowie alle anderen mit DOP geschützten Erzeugnisse vor Fälschungen und unlauterem Wettbewerb verteidigt und mit über 80.000 Klicks bei YouTube bereits ein Star ist.

Zu den zahlreichen für 2020 geplanten Werbe- und Sensibilisierungsmaßnahmen, die aufgrund der COVID-19 – Epidemie leider teilweise verschoben werden mussten, gehören die Beteiligung der Grundschulen an einem Wettbewerb für Schulkinder der vierten Klasse sowie die Teilnahme an der Messe Lucca Comics. Ziel ist die Kommunikationssteigerung gegenüber den Verbrauchern von morgen, die eine wichtige und strategische Zielgruppe darstellen.

Denn der Piave DOP ( www.formaggiopiave.it) begeistert nicht nur den Gaumen erfahrener Feinschmecker, sondern er erobert auch die Kinder, die den Käse nicht nur in seiner jungen und eher milden Variante lieben, sondern auch die herzhaften und reiferen Sorten, wie zum Beispiel den Piave Selezione Oro, besonders schätzen. Es gibt den Piave DOP ihn in 5 Varianten, je nach Reifegrad: 20 bis 60 Tage Piave Fresco, 61 bis 180 Tage Piave Mezzano, ab 6 Monaten Piave Vecchio, ab 12 Monaten Piave Vecchio Selezione Oro und schließlich ab 18 Monaten der Piave Riserva. Jede dieser Varianten verfügt über das Gütesiegel DOP (g. U.).

Sämtliche Produktion entsteht aus Milch, die ausschließlich in der Provinz Belluno gewonnen wird und zu 80% von folgenden typischen Rinderrassen der Region stammt: italienisches Braunvieh, italienisches Fleckvieh und italienisches Holsteinrind.

Eines der Hauptziele des Konsortiums ist die Förderung der Käsemarke Piave DOP und die Verbreitung von korrekten Angaben bezüglich der Besonderheiten dieses Produkts sowie die On- und Offline-Kommunikation, die darauf ausgerichtet ist, die Kenntnisse über diesen Käse zu fördern und seinen Konsum zu steigern; erfahren Sie mehr über das Konsortium und das Projekt Nice to Eat EU bei Instagram @nice_to_eateu, Facebook @NiceToEatEU (FB) und YouTube (auf dem gleichnamigen Kanal), außerdem mit dem offiziellen Hashtag #Nicetoeateu und natürlich auf der Webseite www.nicetoeat.eu

