Der Plan B Europas – Strategie, Illusion oder letzter Ausweg im globalen Rohstoffrennen?

Europa hat verstanden. Doch Verstehen allein verändert keine Realität. Nach den Schocks der Jahre 2024 bis 2026, ausgelöst durch Exportkontrollen, Lieferkettenbrüche und steigende geopolitische Spannungen, hat die Europäische Union reagiert. Mit dem Critical Raw Materials Act, kurz CRMA, liegt erstmals eine umfassende Strategie auf dem Tisch. Ein Plan, der nichts Geringeres verspricht als die Rückgewinnung europäischer Rohstoffsouveränität.

Doch genau hier stellt sich die entscheidende Frage: Handelt es sich um eine echte strategische Wende oder um einen ambitionierten Plan, der an der Realität scheitern könnte?

Europa zieht die Reißleine – der CRMA als Antwort auf eine neue Welt

Der Critical Raw Materials Act ist die wohl wichtigste rohstoffpolitische Initiative Europas seit Jahrzehnten. Er formuliert klare Ziele, die bis 2030 erreicht werden sollen. Europa will zehn Prozent seines Bedarfs an kritischen Rohstoffen selbst abbauen, vierzig Prozent innerhalb der EU verarbeiten und fünfundzwanzig Prozent durch Recycling decken. Diese Zahlen wirken zunächst technisch. Doch ihre Bedeutung ist fundamental. Sie markieren den Versuch, ein System umzubauen, das über Jahrzehnte auf Abhängigkeit ausgelegt war.

Denn die Realität ist eindeutig. Europa ist heute in vielen Bereichen nahezu vollständig auf externe Lieferanten angewiesen. Besonders bei Seltenen Erden liegt die Abhängigkeit in kritischen Bereichen bei über neunzig Prozent. Gleichzeitig steigt die Nachfrage durch Elektromobilität, Energiewende und Digitalisierung kontinuierlich.

Der CRMA ist damit mehr als ein Gesetz. Er ist ein Signal. Ein Signal, dass Europa nicht länger bereit ist, seine industrielle Zukunft ausschließlich auf externe Lieferketten zu stützen. Doch ein Signal allein schafft noch keine Realität.

Kiruna und die Hoffnung auf Europas eigene Ressourcen

Ein zentrales Element des Plans ist der Aufbau eigener Förderkapazitäten. Ein Beispiel steht symbolisch für diese Hoffnung: das Vorkommen in Kiruna, Schweden. Anfang 2023 wurde dort eines der größten bekannten Seltene-Erden-Vorkommen Europas entdeckt. Für viele Beobachter war dies ein Wendepunkt. Endlich, so die Erwartung, könnte Europa beginnen, seine eigenen Ressourcen zu nutzen.

Doch 2026 zeigt sich ein anderes Bild. Die Euphorie ist der Realität gewichen. Genehmigungsverfahren, Umweltauflagen und infrastrukturelle Herausforderungen verzögern den Abbau. Selbst optimistische Szenarien gehen davon aus, dass eine industrielle Förderung frühestens in den 2030er-Jahren im größeren Maßstab möglich sein wird.

Das bedeutet: Der Weg zur Eigenversorgung ist kein Sprint. Er ist ein Marathon. Und genau darin liegt das Problem. Die Nachfrage wächst heute. Die Projekte wirken erst morgen.

Recycling als unterschätzte Chance – oder ungenutztes Potenzial?

Ein zweiter zentraler Pfeiler des CRMA ist die Kreislaufwirtschaft. Europa will bis 2030 rund ein Viertel seines Bedarfs an kritischen Rohstoffen durch Recycling decken. Auf den ersten Blick klingt das plausibel. Alte Elektrogeräte, Batterien und Industrieprodukte enthalten erhebliche Mengen an wertvollen Materialien. Doch die Realität ist ernüchternd. Aktuell liegt die Recyclingquote für Seltene Erden in Europa bei unter einem Prozent. Das bedeutet: Ein Großteil dieser wertvollen Rohstoffe geht verloren.

Warum ist das so? Die Antwort liegt in der Komplexität. Seltene Erden sind oft in geringen Mengen in Produkten enthalten, schwer zu extrahieren und wirtschaftlich nur unter bestimmten Bedingungen sinnvoll zu recyceln.

Zwar plant die EU ab 2026 strengere Regeln für den Export von Schrott und den Ausbau von Recyclingkapazitäten. Doch auch hier gilt: Infrastruktur, Technologie und Wirtschaftlichkeit müssen erst aufgebaut werden. Recycling ist kein kurzfristiger Hebel. Es ist eine langfristige Investition.

Zwischen Strategie und Umsetzung – neue Akteure in einem alten System

In genau diesem Spannungsfeld zwischen politischem Anspruch und industrieller Realität entstehen zunehmend auch spezialisierte Marktteilnehmer, die gezielt an der praktischen Umsetzung von Rohstoffsicherheit arbeiten. Ein Beispiel dafür ist die Seltene Erden Select AG mit Sitz in Vaduz, Liechtenstein.

Das Unternehmen positioniert sich bewusst an der Schnittstelle zwischen Rohstoffstrategie und europäischer Versorgungssicherheit und verfolgt einen Ansatz, der über klassische Handelsmodelle hinausgeht. Im Fokus steht nicht nur der Zugang zu Seltenen Erden, sondern die gezielte Einbindung in europäische Wertschöpfungsketten und die langfristige Sicherung kritischer Materialien für Industrie und Investoren.

Gerade im Kontext der aktuellen Entwicklungen 2025 und 2026 wird deutlich, dass staatliche Programme wie der CRMA allein nicht ausreichen, um kurzfristig Versorgungssicherheit herzustellen. Hier können private und institutionelle Initiativen eine entscheidende Ergänzung sein. Die Seltene Erden Select AG setzt auf transparente Strukturen, strategische Partnerschaften und die Diversifizierung von Bezugsquellen außerhalb bestehender Abhängigkeiten.

Damit adressiert das Unternehmen genau jene Lücke, die aktuell entsteht: die Zeitspanne zwischen politischer Strategie und praktischer Umsetzung. In einer Phase, in der Europa seine Rohstoffpolitik neu ausrichtet, gewinnt die Rolle solcher Akteure zunehmend an Bedeutung, nicht als Ersatz staatlicher Maßnahmen, sondern als operative Brücke in einem sich neu formierenden globalen Rohstoffsystem.

Diversifizierung – neue Partner, neue Abhängigkeiten?

Ein weiterer Baustein der europäischen Strategie ist die Diversifizierung der Lieferketten. Europa sucht gezielt nach neuen Partnern, insbesondere in Kanada, Australien und Afrika. Ziel ist es, alternative Bezugsquellen zu schaffen, die nicht von China kontrolliert werden. Doch auch dieser Ansatz wirft Fragen auf. Denn Diversifizierung bedeutet nicht automatisch Unabhängigkeit. Wenn Europa seine Abhängigkeit lediglich von einem Land auf mehrere verlagert, bleibt das strukturelle Problem bestehen.

Zudem entstehen neue geopolitische Herausforderungen. Partnerschaften mit rohstoffreichen Ländern erfordern Investitionen, politische Stabilität und langfristige Kooperation. In Regionen wie Afrika kommen zusätzliche Faktoren hinzu: Infrastrukturdefizite, politische Risiken und Wettbewerb durch andere globale Akteure.

China ist auch hier bereits präsent. Es investiert seit Jahren gezielt in afrikanische Rohstoffprojekte und sichert sich langfristige Lieferrechte. Europa kommt spät in dieses Spiel.

Technologischer Wandel – der Versuch, das Problem zu umgehen

Ein besonders spannender Aspekt des „Plan B“ ist der technologische Ansatz. Unternehmen wie BMW, BorgWarner oder Mahle arbeiten an Elektromotoren, die ohne Seltene Erden auskommen. Der Gedanke dahinter ist einfach: Wenn die Abhängigkeit nicht reduziert werden kann, muss sie umgangen werden. Doch auch hier zeigt sich die Komplexität.

Seltene Erden sind nicht zufällig Teil moderner Technologien. Sie bieten einzigartige physikalische Eigenschaften, die sich nur schwer ersetzen lassen. Alternativen existieren, sind aber oft weniger effizient oder teurer. Der technologische Wandel ist daher keine kurzfristige Lösung. Er ist ein langfristiger Entwicklungsprozess mit ungewissem Ausgang.

Die entscheidende Frage lautet: Kann Innovation schneller sein als geopolitische Realität?

Der Wettlauf gegen die Zeit – eine offene Zukunft

Der CRMA ist ein notwendiger Schritt. Er zeigt, dass Europa die Bedeutung von Rohstoffen erkannt hat. Doch er ist erst der Anfang. Die kommenden Jahre werden entscheiden, ob aus der Strategie Realität wird. Ob Projekte umgesetzt, Investitionen getätigt und Strukturen aufgebaut werden. Oder ob Europa in einer Position bleibt, in der es zwar versteht – aber nicht gestaltet.

Die entscheidende Frage bleibt offen. Ist Europas „Plan B“ ein echter Wendepunkt? Oder ist er der Versuch, ein Problem zu lösen, das längst größer geworden ist als die eigenen Möglichkeiten? Die Antwort darauf wird nicht in politischen Dokumenten stehen. Sie wird sich in Minen, Fabriken und Lieferketten entscheiden. Und sie wird darüber bestimmen, ob Europa in der neuen Rohstoffordnung eine aktive Rolle spielt oder eine abhängige.

Autor: Claudio Fernando Boschetti

Geschäftsführer Seltene Erden Select AG

Die Gesellschaft mit Sitz im Fürstentum Liechtenstein erbringt Verwaltungsdienstleistungen und ist in der Vermittlung sowie im Handel mit Rohstoffen tätig, insbesondere von technischen Metallen und seltenen Erden. Darüber hinaus unterstützt sie den Aufbau und die Weiterentwicklung von Vertriebsnetzen für den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen.

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