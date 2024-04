Der Premium Digital Signage Software Hersteller

Bereits seit der Gründung 2005 gehört die komma,tec redaction zu den führenden

Digital Signage Software Herstellern im DACH-Bereich.

Die Digital Signage Software der komma,tec redaction

Display Star 4.0 – Die Software für alle Ihre Anwendungen von heute und morgen

Oft verhält es sich, dass sich Interessenten eine Digital Signage Lösung wünschen und gleichzeitig eine Software erwerben. In großen Konzernen folgt morgen oft der Wunsch, ein weiteres Digital Signage Produkt zu erwerben – und dazu schaffen sie sich eine weitere Software und einen zusätzlichen Server an usw. Was nicht bedacht wird: Wenn ein Kunde seiner IT-Landschaft mehrere Softwareprodukte zuführt, muss der verantwortliche IT-Mitarbeiter Sorge tragen, dass Sicherheit vor Cyberangriffen besteht und die erforderlichen Updates durchgeführt werden. Zudem müssen die Mitarbeiter den Umgang mit verschiedenen Digital Signage Produkten beherrschen.

Anders verhält es sich bei der Digital Signage Software Display Star 4.0. Display Star 4.0 realisiert heute alle Ihre Ideen von morgen realisieren. Das macht das Premiumprodukt zu einer Anschaffung, die sich schnell rechnet. Wenn Nutzer ihren Bestand an Digital Signage Lösungen um ein weiteres Produkt aufstocken erweitern, benötigen sie keine neue Software erwerben: Display Star spielt alle gewünschten Inhalte auf sämtliche Digital Signage Lösungen.

DISPLAY STAR 4.0 – Die Software für alle Digital Signage Lösungen

Für viele Nutzer beginnt die Reise in die Digital Signage Welt mit einem einzigen Produkt. Da die Vorteile von Digital Signage Lösungen mannigfaltig sind, dauert es in der Regel nicht lange, bis User ihr Repertoire an digitaler Beschilderung um zusätzliche Lösungen erweitern. Umso wichtiger ist es, dass die Digital Signage Software mit jeder elektronischen Beschilderung kompatibel ist, wie Display Star aus dem Haus der komma,tec redaction. Die Vorteile der Digital Signage Software in Kürze:

– mit jeder Digital Signage Lösung kompatibel

– überaus benutzerfreundlich aufgrund einfacher Handhabung

– in jeder Branche und jedem Business einsetzbar

komma,tec redaction GmbH

Digital Signage Lösungen für mehr Aufmerksamkeit

Für welche Branche und welches Geschäft Sie sich elektronische Beschilderung wünschen, die Digital Signage Lösungen der komma,tec redaction erfüllen Ihnen Ihren Traum von Digitalisierung. Der Grund liegt einerseits in der Premium Digital Signage Software Display Star und andererseits an der Bandbreite an elektronischer Beschilderung des Hamburger Unternehmens: Digitale Türschilder, digitale Infoboards, Outdoor-Lösungen, digitale Wegeleitsysteme, Empfangsmonitore, das digitale schwarze Brett, elektronische Touch-Lösungen und Werbedisplays am Point of Sale. Aufmerksamkeit erwecken, Informationen liefern, Unterhaltung bieten, Orientierung verschaffen: Alles ist mit den Digital Signage Lösungen der komma,tec redaction.

Überzeugen Sie sich selbst!

Die Software Display Star 4.0 strahlt in jedem Metier

Branchen

Die komma,tec redaction bedient die gesamte Bandbreite an Branchen. Wie das geht?

Unsere hauseigene Content Management Software Display Star 4.0 spielt alle Inhalte auf sämtliche Digital Signage Lösungen, vollkommen unabhängig, in welchem Metier. Erfahren Sie mehr darüber, in welchen Branchen wir bislang tätig waren.

Über die komma,tec redaction

Die komma,tec redaction ist ein Hamburger Premium-Anbieter für Digital Signage. Seit 2005 entwickelt das Unternehmen Digital Signage Lösungen mit der inhouse produzierten Content Management Software Display Star. Die Lösungen umfassen z. B. digitale Infoboards, Türschilder, Wegeleitsysteme, Werbedisplays und Empfangsmonitore. Neben der Software stellt die komma,tec redaction auch die passende Digital Signage Hardware bereit. Die Beratung, Konzeption, Contentproduktion, Installation und ein umfangreicher Support runden ihr Profil ab: www.kommatec-red.de

