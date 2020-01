Der Presseportal-Report 2020: Kennzahlen zu 250+ Online-Medien

Eine Liste von wichtigen Presseportalen mit Angaben und Kennzahlen

Im Presseportal-Report 2020 sind aktuelle Kennzahlen und Angaben zu den wichtigsten Online-Medien in einem Ranking erfasst. Diese Informationen unterstützen Unternehmen, Agenturen und Blogger bei einer individuellen und fundierten Medienauswahl für den digitalen Versand ihrer PR-Inhalte.

Folgende Kennzahlen sind unter anderem im Report enthalten:

– Darstellung von Bildern und Videos

– Reach (Durchschnittswert, wie viele User pro Monat erreicht werden können)

– Möglichkeit der Veröffentlichung in den Google News

– Persönliches Pressefach

– Einsehen der Visits einzelner Mitteilungen

Da die Darstellung geordnet nach einzelnen Portalkategorien erfolgt, zeigt der Report die Online-Medien, die für bestimmte Themenbereiche, wie Business, Lifestyle, Wirtschaft und Technik besonders geeignet sind.

Darüber hinaus bietet er eine Auflistung von Veranstaltungsportalen, Content-Netzwerken, Dokumenten-Verzeichnissen und den wichtigsten Social-Media-Netzwerken mit verschiedenen Kennzahlen und Eigenschaften. Eine Liste von Fach- und Themenportalen mit besonderer Reichweite oder besonderen Darstellungsmöglichkeiten für PR-News zeigt außerdem, wo sich zusätzlich auch kostenpflichtige Platzierungen lohnen. Die fach- und zielgruppenspezifische Sichtbarkeit von Inhalten kann so weiter erhöht werden.

Der Presseportal-Report 2020 mit umfassenden Kennzahlen, Themen, Branchen und weiterführenden Informationen steht jetzt kostenlos als Download zur Verfügung.

Hier gehts zum Presseportal-Report 2020:

https://prg.li/presseportal-report-2020-pm

Mit den Angaben und Kennzahlen des Presseportal-Reports kann eine individuelle Auswahl von Presseportalen zusammengestellt werden. Um auf allen Medien der Auswahl zu veröffentlichen eignet sich ein PR-Distributionsservice wie PR-Gateway, der das gleichzeitige Teilen auf mehreren ausgewählten Presseportalen unterstützt.

https://prg.li/jetzt-kostenlos-testen-pm

Die Online-Dienste der ADENION GmbH unterstützen Unternehmen, Agenturen und Blogger bei der täglichen Kommunikationsarbeit in den digitalen Medien. Mit Blog2Social, PR-Gateway und Influma stehen zeitgemäße und leistungsfähige Tools für die Online-Kommunikation zur Verfügung.

Der Online-Service PR-Gateway bietet die Distribution von Pressemitteilungen, Fachartikeln und Unternehmens-News an ein PR-Netzwerk aus Online-Medien, Redaktionen, Journalisten, Dokumenten-Netzwerken, Google My Business, Blogs sowie Social Media in einem Veröffentlichungsprozess. PR-Gateway beliefert über ein intelligentes Versandsystem die passenden Fach- und Regionalportale anhand von Kategorieauswahl und Mandanteneinstellung, von regional bis weltweit. Über Premium-Dienste können außerdem weitere renommierte Fachportale sowie Redaktionen namhafter Fachpublikationen und Online-Magazine erreicht werden. Die Online-Nachrichten erreichen nicht nur Medienkontakte, sondern vor allem auch Kunden und Interessenten direkt.

PR-Gateway bringt PR-Botschaften in die Medien und kann die Sichtbarkeit und Reichweite in den Suchmaschinen erheblich steigern. Weitere Informationen und kostenloser Test: https://www.pr-gateway.de

Firmenkontakt

ADENION GmbH / PR-Gateway

Monika Zehmisch

Merkatorstraße 2

41515 Grevenbroich

49-2181-7569140

presseinfo@pr-gateway.de

https://www.pr-gateway.de

