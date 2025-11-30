– ein deutliches Zeichen für die große Nachfrage nach fundierter, praxisorientierter und moderner Qualifizierung in diesem verantwortungsvollen Berufsfeld

Der qualitativ hochwertige HELP-Sachkundelehrgang für Berufsbetreuer ist erneut vollständig ausgebucht – ein deutliches Zeichen für die große Nachfrage nach fundierter, praxisorientierter und moderner Qualifizierung in diesem verantwortungsvollen Berufsfeld.

Für alle Interessierten bietet sich jedoch bereits jetzt eine hervorragende Gelegenheit: Der nächste Lehrgang startet am 26.06.2026 und kann wieder mit einem attraktiven Frühbucherrabatt von 15 % gebucht werden.

Der HELP-Sachkundelehrgang vermittelt alle Inhalte gemäß den aktuellen gesetzlichen Anforderungen und richtet sich an Menschen, die eine professionelle und rechtssichere Tätigkeit als Berufsbetreuer anstreben oder ihre bestehenden Kompetenzen erweitern möchten. Die Ausbildung ist bewusst praxisnah gestaltet: Fallbeispiele, konkrete Arbeitshilfen und leicht umsetzbare Methoden sorgen dafür, dass das erworbene Wissen unmittelbar in der beruflichen Realität genutzt werden kann.

Die Teilnehmenden lernen, anspruchsvolle Betreuungssituationen souverän zu meistern, rechtliche Rahmenbedingungen zu verstehen und ethisch fundierte Entscheidungen zu treffen. Themen wie Vermögenssorge, Gesundheitsfürsorge, Kommunikation mit Behörden, sozialrechtliche Grundlagen, Dokumentationspflichten sowie der professionelle Umgang mit herausfordernden Klientensituationen werden umfassend und verständlich vermittelt. Ergänzt wird dies durch moderne didaktische Elemente, klare Struktur, persönliche Begleitung und zahlreiche praxisorientierte Übungen.

Besonders geschätzt wird die transparente und unterstützende Lernatmosphäre, die den HELP-Lehrgang seit Jahren auszeichnet.

Sie ermöglicht es den Teilnehmenden, Sicherheit, Handlungskompetenz und professionelle Haltung gleichermaßen zu entwickeln.

Wer den nächsten Ausbildungstermin nutzt, sichert sich nicht nur einen Platz, sondern auch den Preisvorteil durch den Frühbucherrabatt – ein überzeugender Grund, frühzeitig zu buchen und den nächsten Karriereschritt mit einer anerkannten und wirksamen Qualifikation zu starten.

Wir freuen uns vorn Ihnen zu hören: info@help-akademie.de oder T: 089/21545920

Die HELP-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

Kontakt

HELP-Akademie- die zertifizierte Bildungseinrichtung

Ursula Mayr

Fürstenrieder Str 279 a

81377 München

089-21 54 59 20

089-21 54 59-21



https://www.help-akademie.de

