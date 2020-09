Der Schlüssel zu guten Beziehungen

Award und Weltrekord für Nadja und Tim Löhr

Beim internationalen Speaker Slam, der am 18.10.2020 zum ersten Mal in Berlin stattfand, hat das Ehepaar Nadja und Tim Löhr den ersten Platz abgeräumt.

Sie haben sowohl das Publikum als auch die Jury auch mit ihrem Thema begeistert: Mit spannenden Anekdoten aus Ihrer lebhaften Vergangenheit. Anschließend lüfteten sie das Geheimnis für gute Beziehungen.

Nah, emotional und witzig haben sie uns gezeigt, wie gute Beziehungen funktionieren und entstehen können.

Als erfolgreiche Seminarveranstalter für erlebbare Beziehungsarbeit sind Nadja und Tim Löhr für mehr gute Beziehungen in unser aller Leben angetreten.

Mehr über die Beiden und ihre Beziehungsmethode erfahren Sie unter www.jaeja.de

Beziehungsexperten.

Seminare, Auftritte, Online Kurse für gute Beziehungen.

Paare, Singles, Familien, Business

Kontakt

jaeja

Nadja Löhr

Ritterfelddamm 252

14089 Berlin

+491792439959

post@jaeja.de

http://www.jaeja.de

