Der Sinn des Trennungsjahres

Das Trennungsjahr dient als gesetzlich vorgeschriebene Bedenkzeit vor einer Scheidung und ist Voraussetzung für die Einleitung des Scheidungsverfahrens in Deutschland.

Gesetzlicher Hintergrund und Zweck

Das Trennungsjahr ist nach §§ 1565 und 1566 BGB vorgeschrieben, um nachzuweisen, dass die Ehe unwiderruflich zerrüttet ist und eine voreilige Scheidung vermieden wird. Beide Ehepartner sollen in dieser Zeit ihre Entscheidung gut überdenken, die Folgen wie Unterhalt, Sorgerecht und Zugewinnausgleich klären und sich ggf. wieder versöhnen.

Soziale und rechtliche Bedeutung

Während des Trennungsjahres findet keine häusliche und wirtschaftliche Gemeinschaft mehr statt („Trennung von Tisch und Bett“), unabhängig davon, ob die Ehepartner in der gleichen Wohnung leben. Der Zeitraum ermöglicht es den Ehepartnern und ggf. deren Kindern, sich an neue Lebensverhältnisse zu gewöhnen. Zugleich werden die rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen der Ehetrennung vorbereitet, etwa bzgl. Wohnrecht, Unterhalt oder Steuerklassen.

Schutz und Ausnahmen

Ziel ist es, die Institution der Ehe zu schützen und Scheidungen nicht übereilt zuzulassen. Nur in Ausnahmefällen (etwa bei unzumutbarer Härte oder Gefahr) kann eine Scheidung auch ohne Ablauf des Trennungsjahres erfolgen.

Fazit

Das Trennungsjahr dient als Schutzmechanismus, um sicherzustellen, dass eine Ehe nicht leichtfertig beendet wird, und gibt beiden Partnern Zeit zur Klärung, Regeneration oder ggf. Versöhnung.

Rechtsanwalt Scholz ist spezialisiert auf die Beratung und Vertretung im Bereich Scheidungsrecht. Insbesondere bietet er bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten die Option der Online Scheidung an, wodurch Scheidungen einfach, schnell und günstig durchgeführt werden können.

Kontakt

Rechtsanwalt Reinhard Scholz

Reinhard Scholz

Salzstr. 35

48143 Münster

025142634



https://www.scheidung-einreichen.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.