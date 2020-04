Der Sommer kann kommen! 10 % Rabatt auf das gesamte Sortiment bei schuhplus

Übergrößenhändler bietet Preisnachlass auf alle Damen- und Herrenschuhe

Der Übergrößenhändler schuhplus begeistert wieder einmal mit einem großartigen Angebot: Ab sofort gibt es sowohl im Webshop als auch in den Stores einen Rabatt von 10 % auf alle angebotenen Schuhe – auch auf bereits reduzierte Schuhe. Als größter Fachhändler Europas für Schuhe in Übergrößen bietet schuhplus eine riesige Auswahl an Damenschuhen in den Größen 42 – 46 sowie Herrenschuhen in den Größen 46 – 54 an – und natürlich jetzt zu den warmen Jahreszeiten stehen natürlich Ballerinas, Sandalen bis hin zu Sneakern im Fokus der Schuhmode.

Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen mit tollen Angeboten

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – entzückt mit einer umfangreichen Auswahl von nahezu allen Marken in klassischen und ausgefallenen Designs, vielfältigen Farben und sogar in angenehmen Weiten. Die ausgewählten Schuhe können ganz bequem online bestellt werden, der Preisnachlass von 10% wird mit dem exklusiven Aktionscode “Sommer-in Sicht” automatisch im Warenkorb abgezogen. Natürlich wird die gewünschte Ware innerhalb kürzester Zeit, auf Wunsch sogar schon am nächsten Tag mit DHL Express, geliefert. Der Gutschein gilt selbstverständlich auch für die Fachgeschäfte von schuhplus in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Newsletter ausdrucken, an der Kasse vorzeigen, fertig. Alternativ kann der Newsletter auch “digital” auf dem Smartphone oder Tablet gezeigt werden.

Große Schuhe für den Alltag für Damen und Herren

Im Webshop sowie in den Ladengeschäften stehen nahezu unzählige XXL-Schuhe zur Verfügung, die für den Alltag wie gemacht sind. Lässige City-Looks lassen sich beispielsweise mit modischen Sneakern und Boots ergänzen. Die Businessschuhe aus echtem Leder sind hingegen die optimalen Begleiter für das seriöse Büro-Outfit, während die stylischen Slipper und Mokassins coole Trend-Looks ergänzen. Durch die zahlreichen Filtermöglichkeiten im Webshop wird die Suche nach dem perfekten Paar erleichtert.

Übergroße Schuhe für den Urlaub und die Freizeit

Auch für den Urlaub und das Freizeitprogramm hält das Sortiment von schuhplus eine große Auswahl an Schuhen bereit. Wer gerne wandern geht, kann sich ein Paar Trekkingschuhe oder Trekkingsandalen aussuchen, für den Strandurlaub stehen hingegen sommerliche Sandalen und Zehentrenner in zahlreichen Ausführungen zur Verfügung. Schuhliebhaber kommen hier voll auf ihre Kosten. Die Aktion läuft bis zum 01.05.2020 – und wie immer gilt, dass Gutscheine nicht kombinier- oder auszahlbar sind.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.