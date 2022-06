Der Sommer mit IHG Hotels & Resorts kann beginnen

– Mit der Zimmerrate „Früh buchen und sparen“ von IHG kann man diesen Sommer bis zu 25 % sparen

– Für diejenigen, die nach etwas ganz Besonderem suchen, bietet IHG mit der Zimmerrate „Bereichern Sie Ihren Aufenthalt“ 20 % Rabatt auf Premium-Zimm

IHG Hotels & Resorts startet ein Sommerangebot in ganz Europa, um Gästen zu helfen, unabhängig vom Anlass ihres Aufenthalts das beste Angebot zu finden. IHG Hotels & Resorts ist in über 700 Hotels in ganz Europa verfügbar, einschließlich wichtiger Reiseziele in Städten, die oft schwer zu buchen sind. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Gästen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten, ganz egal, ob sie nach einem großartigen Sommerurlaubsangebot suchen, sich auf bevorstehende Schulferien vorbereiten oder auf der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit sind, um besondere Momente mit Freunden und Familie zu feiern.

Gäste können einen zukünftigen Aufenthalt bei einer der neun Brands der Gruppe buchen und erhalten bis zu 25 % Rabatt durch die Zimmerrate „Früh buchen und sparen“ oder bis zu 20 % Rabatt auf Premium Zimmer mit der Zimmerrate „Bereichern Sie Ihren Aufenthalt“. Zu den Brands gehören Regent Hotels & Resorts, InterContinental Hotels & Resorts, Kimpton Hotels & Restaurants, Hotel Indigo, Crowne Plaza Hotels & Resorts, voco Hotels, Holiday Inn, Holiday Inn Express und Staybridge Suites.

Zimmerrate „Früh buchen und sparen“

WAS:Das Sommerangebot bietet Gästen bis zu 25 % Rabatt mit der Zimmerrate „Früh buchen und sparen“

IHG One Rewards-Mitglieder erhalten exklusive Mitgliederrate und sparen mehr, wenn sie direkt über ihg.com buchen.

WANN: Angebotszeitraum: Vom 21. Juni 2022 bis zum 2. August 2022

Aufenthaltszeitraum: Vom 3. August 2022 bis zum 3. Januar 2023

WIE: Direkt buchen über: https://www.ihg.com/content/de/de/deals/hotel-offers/summer

Angebotsbedingungen: Buchungen müssen mindestens drei Tage im Voraus erfolgen, wobei zum Zeitpunkt der Buchung eine nicht erstattungsfähige Anzahlung erforderlich ist. Änderungen und Stornierungen sind nicht gestattet. Die vollständigen Angebotsbedingungen finden Sie online.

Zimmerrate „Bereichern Sie Ihren Aufenthalt“

WAS:Das Sommerangebot bietet Gästen bis zu 20 % Rabatt mit der Zimmerrate „Bereichern Sie Ihren Aufenthalt“

WANN: Angebotszeitraum: Vom 21.Juni 2022 bis zum 2. August 2022

Aufenthaltszeitraum: Vom 3. August 2022 bis zum 3. Januar 2023

WIE: Direkt buchen über: https://www.ihg.com/content/de/de/deals/hotel-offers/summer

Angebotsbedingungen: Buchungen müssen mindestens drei Tage im Voraus erfolgen, wobei eine Anzahlung in Höhe von einer Übernachtung erforderlich ist. Kostenfreie Stornierung bis zu 7Tage vor der Anreise. Die vollständigen Angebotsbedingungen finden Sie online.

IHG Hotels & Resorts hat zudem kürzlich sein Treueprogramm umgestaltet. IHG One Rewards bietet Mitgliedern besser angepasste Erlebnisse und viele weitere Optionen zum Sammeln und Einlösen von Punkten in all unseren Hotelmarken. Melden Sie sich kostenlos an und erhalten Sie sofort exklusive Mitgliederrate und sparen Sie mehr, wenn Sie direkt über ihg.com buchen.

Über IHG®

IHG Hotels & Resorts [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)] ist ein globales Hotelunternehmen mit dem Ziel, wahre Gastfreundschaft für alle (True Hospitality for Good) zu bieten.

Mit einer Familie von 17 Hotelmarken und IHG Rewards, einem der weltweit größten Hoteltreueprogramme, verfügt IHG über fast 6.000 Hotels in mehr als 100 Ländern und weitere 1.800 in der Konzeptionsphase.

-Luxury & Lifestyle: Six Senses Hotels Resorts Spas, Regent Hotels & Resorts, InterContinental Hotels & Resorts, Kimpton Hotels & Restaurants, Vignette Collection, Hotel Indigo

-Premium: voco Hotels, HUALUXE Hotels & Resorts, Crowne Plaza Hotels & Resorts, EVEN Hotels

-Essentials: Holiday Inn Hotels & Resorts, Holiday Inn Express, avid hotels

-Suites: Atwell Suites, Staybridge Suites, Holiday Inn Club Vacations, Candlewood Suites

Die InterContinental Hotels Group PLC ist die Holdinggesellschaft der Gruppe und ist in England und Wales eingetragen und registriert. Weltweit arbeiten ca. 350.000 Mitarbeiter in den IHG Hotels und Unternehmensniederlassungen.

Besuchen Sie unsere Website, um sich über die Hotels zu informieren und Reservierungen vorzunehmen oder mehr über IHG Rewards zu erfahren. Unsere neusten Nachrichten finden Sie in unserem Newsroom oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

Kontakt

KPRN network GmbH

Silke Warnke-Rehm

Theresienstrasse 73

80333 München

089-28 70 230-0

warnke-rehm.silke@kprn.de

http://www.kprn.de

Bildquelle: @ IHG Hotels & Resorts