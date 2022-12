Der Stern-Taler-Shop: It’s magic

Die Stern-Taler – Ihr Onlineshop für mediale Dinge

Heute möchte ich Ihnen meinen Stern-Taler-Shop: It’s magic – ans Herz legen.

Sie finden hier neben meinen medialen Dienstleistungen, Kursen, Workshops und Coaching:

– Eine Übung gegen Long- und Post-Covid Hirnnebel Brain Fog

– Energetischer Chakren-Ausgleich

– Energieball-Flat-Rate

– Energieziehen – mein AMBADA-Morgenritual

– Lieblings-Kuscheltier energetisieren

– Lesung in der Akasha-Chronik

– DER Workshop zu den Rauhnächten

– Magie to Go (in Vorbereitung – demnächst buchbar)

– SMS aus Atlantis (in Vorbereitung – demnächst buchbar)

– Stern-Taler-Pendelkurs

Heil- und Edelsteine, spirituelles Equipment, Klangschalen, Bücher, Räucherwerk, Bilder, Schmuck und viel Schönes und Bezauberndes mehr.

Die Klangschalen, Gongs und einige Trommeln können Sie sich im Stern-Taler-Shop gerne anhören.

Holen wir uns die Magie zurück!

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Stöbern, Aussuchen, Lesen und Bestellen/Buchen im Shop:

It’s magic – immer liebevoll, wertschätzend und persönlich

Mit einem Stern-Taler-Gutschein landen Sie garantiert einen Volltreffer und das nicht nur zum Geburtstag.

Jedes Jahr erstelle ich für Sie einen Portaltage-Kalender.

Alle Bestellungen ab einem Wert von 30 EUR werden PORTOFREI (ausgenommen der Speditionsware) verschickt & Ratenzahlung über PayPal ist möglich.

Außerdem gibt es den Stern-Taler-Blog. Hier finden Sie Wissenswertes und Interessantes zu den Energiesymbolen, Sternzeichen, verschieden Edelsteinen, spirituellen Themen, Rituale, allerlei Tipps und vieles mehr.

Ich lade Sie herzlich ein.

A´hana

Ihre Sandra

P.S. Mit „sternenstaub“ erhalten Sie einen Rabatt von 5 € auf Ihre nächste Bestellung.

Kontakt

Die Stern-Taler

Sandra Breitenbach

Am Alten Feldchen 33

36355 Grebenhain

066439188650

032221912406

newsletter@die-stern-taler.de

https://die-stern-taler.de

