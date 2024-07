Der Tourveranstalter enthüllt seine Geschäftskomponenten

Die Erstellung von Touren ist ein Glückscocktail, gefüllt mit Endorphinen und Fürsorge. Diesmal werfen wir einen Blick auf den Transport.

Für alle in der Reisebranche, die eine bevorstehende Tour, Geschäftsreise oder Veranstaltung koordinieren, besteht Bedarf an Charterbussen. Die entscheidende Frage ist: Wo buchen sie diese?

Busvermietung in München und Bayern

Während Reiseexperten auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen, bietet OsaBus luxuriöse Setra-Busse für München und die gesamte Region Bayern an. Die Busvermietung in München bietet eine breite Palette an Optionen und erfüllt die hohe Marktnachfrage. Branchenexperten sagen stets, dass der Busverkehr es den Kunden ermöglicht, ihre Reiserouten frei zu planen und so viel Zeit wie nötig an den vorgesehenen Orten zu verbringen.

Nichts passiert zufällig

Vor zwölf Jahren gründete der Unternehmer Oskars Lusis sein Tourismusdienstleistungsunternehmen OsaBus nur mit dem Internet, einem Computer, einem Auto und 70 Euro. Heute hat OsaBus eine Niederlassung in München und ist weltweit in seiner Branche anerkannt, indem es Busse zur Miete anbietet, einschließlich Kleinbusse, Vans, Minibusse und Reisebusse. Darüber hinaus bietet OsaBus Transferdienste in ganz Europa an, einschließlich privater Flughafen-, Hotel- oder Resorttransfers an all unseren Reisezielen. Deutschland war eine strategische Wahl für OsaBus. Es ist ein Schlüsselmarkt und persönlich bedeutend für O. Lusis, der fließend Deutsch spricht und seine Kultur schätzt. München dient auch als Netzwerkzentrum mit Kunden aus der ganzen Welt.

OsaBus neueste Flotte

Das neueste Angebot ist die Setra TopClass-Busvermietung in München, da OsaBus die Flotte um zwei hochmoderne SETRA S 517 HD-Coaches mit jeweils 56 Sitzplätzen erweitert hat. Dank einer Vielzahl von Assistenzsystemen sorgt das Flaggschiff sowohl für Sicherheit als auch für Effizienz. Die ergonomischen Sitze bieten viel Bewegungsfreiheit und individuellen Anpassungskomfort, was bei Langstreckenreisen geschätzt wird. Für kleinere Gruppen hat OsaBus zwei Mercedes Sprinter mit einer Kapazität von 19 Sitzplätzen eingeführt, da sie weiterhin den Standard in diesem Fahrzeugsegment erhöhen, um sicheres und komfortables Reisen zu gewährleisten.

Wir bringen Sie hin

Der Ruf von OsaBus für Exzellenz basiert auf jahrelanger Bereitstellung hochwertiger und zuverlässiger Transportdienstleistungen. Die umfangreiche Erfahrung des Unternehmens in der Branche, gepaart mit seiner modernen Flotte und professionellen Fahrern, macht es zur ersten Wahl für Gruppenreisen. Darüber hinaus unterstreichen die Präsenz von OsaBus in München und die Fähigkeit, verschiedene Ziele in ganz Europa zu bedienen, das Engagement für Komfort und Kundenzufriedenheit.

OsaBus ist ein Unternehmen in Europa, das sich auf die Vermietung von Charterbussen spezialisiert hat und sich für erstklassige Transportlösungen auf dem gesamten Kontinent einsetzt. Mit einer vielfältigen Flotte und einem Engagement für Exzellenz bietet OsaBus ein nahtloses und komfortables Reiseerlebnis für Einzelpersonen und Gruppen jeder Größe.

Firmenkontakt

OSA Bus GmbH

Laimdota Pleisa

Agnes-Bernauer-Straße 151

D – 80687 Munchen

+49 3319 0084 999



https://osabus.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.