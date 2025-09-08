wie man im Einzelunterricht sein Englisch auf das nächste Level bringz

PRESSEMITTEILUNG

Der wahrscheinlich beste Englischunterricht in München: Wie Einzelunterricht Ihr Englisch auf das nächste Level bringt

Muttersprachlicher CELTA-zertifizierter Englischlehrer Franz Seidenfuss revolutioniert mit individuell zugeschnittenen Einzelstunden das Englischlernen in der bayerischen Landeshauptstadt

München, September 2025 – Während viele Münchner noch immer unter Sprachhemmungen aus der Schulzeit leiden, beweist Franz Seidenfuss von English-Munich.de, dass effektives Englischlernen anders funktioniert. Mit seinem praxisorientierten Ansatz im Einzelunterricht bringt der muttersprachliche und CELTA-zertifizierte Englischlehrer seine Schüler schneller zum Ziel als herkömmliche Gruppenkurse.

Individueller Erfolg statt Massenabfertigung

„Englischunterricht von der Stange ist nichts für Menschen mit höheren Ansprüchen“, erklärt Franz Seidenfuss, der seit über zehn Jahren erfolgreich Englisch in München unterrichtet. „Bei mir steht der Lernende im Mittelpunkt – nur so können wir gezielt an den individuellen Schwachpunkten arbeiten und Streuverluste vermeiden.“

Das Konzept überzeugt: Statt theorielastiger Grammatikpaukerei setzt Seidenfuss auf praktische Konversation von der ersten Minute an. „Englisch lernt man am besten durch Englisch sprechen“, so seine Philosophie, die bereits hunderten Kunden zu messbaren Erfolgen verholfen hat.

Testimonials sprechen für sich

Die Begeisterung der Kunden spricht Bände:

Werner König schwärmt: „Perfekter Englisch Einzelunterricht bei English-Munich! Der Einzelunterricht war genau auf meine Bedürfnisse zugeschnitten und hat mir enorm geholfen. Besonders gefallen hat mir die entspannte und gleichzeitig sehr professionelle Atmosphäre – so macht Lernen wirklich Spaß!“

Thomas Gelb berichtet von seiner Transformation: „Mit meinem Englisch war ich ein Leben lang nicht zufrieden. Mit Franz Seidenfuss macht Englisch sprechen Spaß. Wir sprechen 90 Minuten über Gott und die Welt. Ich würde diesen Englisch Kurs jedem empfehlen, der sein Englisch spielerisch verbessern möchte.“

Kilian Berger hebt besonders die Individualität hervor: „Ich habe bereits seit einiger Zeit ein individuelles auf mich zugeschnittenes Training bei Franz Seidenfuss und bin sehr zufrieden. Er kommt immer wieder mit neuen Ansätzen, neuen Themen was das Training interessant, abwechslungsreich und entsprechend effektiv macht.“

Spezialisierung auf Business English und Sprachhemmungen

Besonders erfolgreich ist English-Munich.de bei der Überwindung von Sprachhemmungen und Business English. „Oft reichen wenige Konversationsstunden, um das nötige Selbstbewusstsein aufzubauen“, erklärt Seidenfuss. „Die Erfolge stellen sich meist rascher ein als erwartet.“

Pia L. bestätigt dies aus der Praxis: „Super Englischlehrer der mich im individuellen Businessenglisch im steuerrechtlichen Bereich wieder in die richtige Bahn lenkt. Meetings mit internationalen Kunden sind zukünftig kein Problem mehr.“

Flexible Lösungen für jeden Bedarf

Das Angebot umfasst:

Individuellen Englischunterricht für alle Niveaustufen

Business English für verschiedene Branchen

Technisches Englisch für Automotive und IT

Online-Unterricht via Microsoft Teams

Hausbesuche und Firmenkurse

Englisch-Nachhilfe

TOEFL-Vorbereitung

Die Flexibilität schätzen auch berufstätige Kunden: Unterricht ist auch am Wochenende möglich, und die Zeiteinteilung wird individuell angepasst.

Kostenlose Online-Lernplattform inklusive

Zusätzlich zum Einzelunterricht erhalten alle Kunden kostenlosen Zugang zu einer digitalen Lernplattform mit interaktiven Übungen, die das Lernen zwischen den Stunden unterstützt.

Nachhaltiger Erfolg durch bewährte Methodik

„Ein Englischkurs ist nur dann erfolgreich, wenn der Lernende im Mittelpunkt steht“, fasst Seidenfuss seine über zehnjährige Erfahrung zusammen. Mit 90-minütigen Einzelstunden für 80 Euro bietet er ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das sich durch Effizienz und nachhaltige Erfolge auszeichnet.

Annette Hetti fasst die Erfahrung vieler Kunden zusammen: „Super Englischkurs. Konnte in kurzer Zeit große Fortschritte erzielen.“

Über English-Munich.de:

Franz Seidenfuss ist muttersprachlicher, CELTA-zertifizierter Englischlehrer mit über zehn Jahren Erfahrung. Sein Studio befindet sich in der Camerloherstraße 24 in München. Neben Einzelunterricht bietet er auch Firmenkurse und Online-Training an.

Kontakt:

English-Munich.de

Franz Seidenfuss

Camerloherstraße 24, 80686 München

Tel: 01575 8925310

E-Mail: info@english-munich.de

Web: https://english-munich.de

erfahrener Lehrer gibt günstig erfolgreichen Einzelunterricht in Englisch für Frimen und privat

Kontakt

english-munich.de

Franz Seidenfuss

Camerloherstr. 24

80686 München

015758925310



http://english-munich.de