Der Weg in die berufliche Freiheit: Seminar Ernst Crameri

Der Weg in die berufliche Freiheit: Erfolgsseminar

Der Weg in die berufliche Freiheit: Erfolgsseminar mit Ernst Crameri in Bad Dürkheim

20. – 21. Juni 2025 | Seminarhotel Bad Dürkheim

Bad Dürkheim, Juni 2025. Wer kennt sie nicht – die Sehnsucht nach beruflicher und finanzieller Freiheit? Selbstbestimmt arbeiten, das eigene Leben gestalten und nicht länger fremdbestimmt für andere schuften? Für viele Menschen bleibt diese Vision ein Traum. Ernst Crameri, erfolgreicher Unternehmer, Business-Coach und Autor von 69 Büchern, zeigt in seinem zweitägigen Seminar, dass es kein Traum ist sondern verwirklicht werden kann.

Am Freitag, den 20. Juni 2025, um 15:00 Uhr startet das intensive 2-Tages-Seminar

„Wie du erfolgreich in die Selbständigkeit gehst – und ins Unternehmertum“,

das am Samstag, den 21. Juni 2025 um 15:00 Uhr endet. Veranstaltungsort ist ein ausgewähltes Seminarhotel in Bad Dürkheim, in dem alle Teilnehmer auch übernachten – aus Gründen der Dynamik und Gruppenzusammengehörigkeit ist die gemeinsame Unterbringung fester Bestandteil des Seminarprogramms.

Vom Angestellten zum Gestalter des eigenen Lebens

Ernst Crameri blickt auf 48 Jahre Unternehmererfahrung zurück und weiß, worauf es ankommt:

„Wir wurden geboren, um frei zu sein – und nicht, um uns ein Leben lang fremdbestimmen zu lassen. Es ist an der Zeit, alte Glaubenssätze zu durchbrechen und Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen.“

Das Seminar bietet praxisnahe Antworten auf zentrale Fragen:

Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in die Selbständigkeit zu starten?

Wie überlebe ich die ersten Monate als Selbständiger?

Welche Schritte führen zu einem nachhaltigen, florierenden Unternehmen?

Wie gelingt der Sprung vom Selbständigen zum Unternehmer?

Welche mentalen Blockaden und limitierenden Glaubenssätze überwunden werden?

Wie gehe ich mit Rückschlägen, Zweifeln und äußeren Widerständen um?

160 Erfolgsfaktoren und geballtes Unternehmerwissen

Die Teilnehmer erwartet eine klare, schonungslose und gleichzeitig motivierende Reise zu sich und zum eigenen Erfolgsweg – basierend auf 160 praxiserprobten Themen und Erfolgsfaktoren. Von der Positionierung über Preiskalkulation bis hin zu innerer Klarheit und Durchhaltevermögen.

Crameri spricht nicht nur als Coach, sondern als echter Unternehmer, der aus eigener Erfahrung weiß, wie man Firmen gründet, Menschen begeistert und sich neu erfindet.

„Freiheit und Reichtum in allen Lebensbereichen sind das Geburtsrecht eines jeden Menschen – wir müssen sie uns erarbeiten. Und es darf leicht gehen“, so Crameri.

Ein Geschenk – nur Hotelkosten werden fällig

Das Seminar hat einen regulären Wert von EUR 2.970,00 + 19% MwSt, wird in dieser besonderen Ausgabe kostenfrei angeboten – als Geschenk an Menschen, die bereit sind, ihre Lebensumstände grundlegend zu verändern. Die Teilnehmer übernehmen:

Übernachtung inkl. Frühstück

anteilige Raumkosten

(Einzelzimmer ab EUR 177,- | Doppelzimmer ab EUR 217,- zzgl. Eventbrite-Gebühren)

Achtung: Die Übernachtung im Seminarhotel ist verbindlich – es gibt keine Möglichkeit, privat oder außerhalb unterzukommen. Die durchgehende Gemeinschaft ist essenzieller Bestandteil des Konzepts.

Für wen ist das Seminar geeignet?

Für Menschen, die ihr Leben in die Hand nehmen

Für Gründer und Selbständige, die Klarheit und Struktur suchen

Für Unternehmer, die auf das nächste Level gehen

Für Freiheitsliebende und Macher

Für Menschen mit positiver Lebenshaltung und Erfolgsdrang

Für wen ist das Seminar nicht geeignet?

Für Menschen, die grundsätzlich negativ eingestellt sind

Für solche, die keine Verantwortung übernehmen

Für Skeptiker, Besserwisser oder notorische Ausredensucher

Empfehlung: Bringen Sie Ihren Partner, Ihre Kinder, Freunde oder Mitarbeiter mit. Gemeinsames Wachstum wirkt langfristig und stärkend – sowohl privat und geschäftlich.

Über Ernst Crameri

Ernst Crameri ist Business-Experte, Unternehmer, Speaker, Buchautor und Naturkosmetikhersteller mit über 48 Jahren Erfahrung in Selbständigkeit und Unternehmertum. Er hat mehr als 10.000 Vorträge in sechs Ländern gehalten, zig Firmen aufgebaut und 69 Bücher veröffentlicht. Als gefragter Speaker begeistert er mit Klarheit, Humor und einem unnachahmlichen Gespür für das Wesentliche. Sein Lebensmotto:

„Fange endlich an zu leben – und höre auf zu jammern!“

Anmeldung & weitere Informationen: https://crameri.de/SelbständigkeitJuni25

