Der Wendepunkt ist erreicht: P3 veröffentlicht den Energy Excellence Report 2025

Elektrifizierung im Schwerlastverkehr ist keine Zukunftsvision mehr – sie ist Managementrealität. Das zeigt der neue P3 Energy Excellence Report 2025 eindrucksvoll.

P3 hat heute den Energy Excellence Report 2025 veröffentlicht – die umfassendste Markterhebung zur Flottenelektrifizierung im Schwerlastverkehr im deutschsprachigen Raum. Auf Basis einer quantitativen Befragung von 23 Logistikunternehmen sowie vertiefender Interviews mit Branchenpionieren zeichnet der Report ein klares Bild: Die Branche hat den Wendepunkt passiert.

Von der Pilotphase in die Skalierung

4.766 neue elektrische LKW wurden allein 2025 in Deutschland zugelassen. 21 von 23 befragten Unternehmen befinden sich aktiv im Elektrifizierungsprozess. Was jahrelang als Zukunftsprojekt galt, ist heute operative Führungsaufgabe. Die zentrale Erkenntnis des Reports: Nicht mehr die Fahrzeugtechnologie ist der Engpass – sondern Netzanschluss, Energiemanagement und organisatorische Integration.

Wirtschaftlichkeit ist darstellbar – wenn das System stimmt

Der Report belegt: E-LKW sind in zentralen Einsatzprofilen bereits heute wirtschaftlich – auch ohne Fahrzeugförderung. TCO-Parität ist auf der Langstrecke, Hub-to-Hub-Strecken und bei hohem Depotladeanteil erreicht. Entscheidend ist dabei nicht das einzelne Fahrzeug, sondern das Zusammenspiel aus Ladeinfrastruktur, Energieerzeugung und intelligentem Lastmanagement. Unternehmen, die dieses Zusammenspiel beherrschen, realisieren Stromkosten von bis zu 5,7 ct/kWh – ein struktureller Wettbewerbsvorteil.

Logistiker werden zu Energiemanagern

75 Prozent der befragten Unternehmen nutzen bereits ein Energiemanagementsystem oder planen es. 17 der 20 Unternehmen betreiben eigene Photovoltaikanlagen zur lokalen Stromerzeugung. Die Mehrheit hat bereits einen Batteriespeicher integriert oder plant dies in naher Zukunft. Damit wandelt sich das Depot sich zur energietechnischen Kerninfrastruktur. Diese Unternehmen sehen Energie nicht mehr als Kostenfaktor, sondern als strategischen Hebel.

Pioniere zeigen, was möglich ist

Der Report porträtiert vier Vorreiter der Branche: Hugelshofer Logistik AG hat ihr Elektrifizierungsziel von 100 E-LKW von 2030 auf 2028 vorgezogen und lädt bis zu 80 Fahrzeuge im 24-Stunden-Betrieb. Denkinger GmbH kombiniert PV, Pufferspeicher und EMS zu einem vollintegrierten Energiesystem. Elflein Holding GmbH hat ihre Ladestandorte von einem auf drei skaliert, mit 2 MW Netzanschluss in Hermsdorf. NOSTA Group verfolgt einen konsequent nachfragegetriebenen Pfad – mit klarem Ziel: überwiegend elektrisch bis 2030.

Die entscheidende Frage hat sich verschoben

„Die Frage lautet nicht mehr, ob elektrifiziert wird – sondern wie schnell Organisationen ihre Betriebs- und Energiesysteme darauf ausrichten.“ Der P3 Energy Excellence Report 2025 liefert die Daten, Benchmarks und Handlungsempfehlungen, um diese Frage fundiert zu beantworten.

Download: https://www.p3-group.com/p3-updates/p3-energy-excellence-report-2025/

Die P3 Group GmbH ist ein führendes internationales Beratungs- und Ingenieursunternehmen mit einem wachsenden Team von über 1.800 Expertinnen und Experten in verschiedenen Branchen. Seit der Gründung 1996 hat P3 seine Kunden bei der Transformation von Geschäftsprozessen, technologischen Innovationen und Softwarelösungen unterstützt. Mit einem breit gefächerten Portfolio an Dienstleistungen und Lösungen für verschiedene Branchen ist P3 sowohl im Automobil- als auch im Energiesektor und damit auch der E-Mobilität hervorragend aufgestellt. Um Geschäftsabläufe nahtlos zu digitalisieren und optimieren hat P3 erfolgreich eine breite Palette an Softwarelösungen entwickelt – dazu zählen auch verschiedenste Produkte für Logistikunternehmen.

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