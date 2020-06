Der XROC Schutzkoffer: Gut gerüstet ins Outdoor-Abenteuer

AUER Packaging hat das richtige Equipment für sicheren Transport und clevere Aufbewahrung beim Camping und auf Reisen

Amerang, 24. Juni 2020. Deutschland und Europa im Urlaub entdecken liegt im Trend: Nicht nur in diesem Jahr bevorzugen viele Urlauber einen Camping- oder Outdoor-Urlaub im eigenen Land gegenüber der exotischen Reise. Wichtig: Das richtige Equipment darf nicht fehlen. Der perfekte Begleiter für solch einen Outdoor-Sommer ist der XROC Schutzkoffer von AUER Packaging. Egal ob essentielles Camping-Zubehör, die Angelrute oder die eigene Drohne: Der XROC schützt hochwertiges Equipment optimal. Stauraum für den Camping-Urlaub bieten Eurobehälter von AUER Packaging.

Hochwertiger Schutz für jede Situation

Der XROC Schutzkoffer überzeugt mit einem robusten und zugleich ansprechenden Design. Außerdem ist der XROC im Durchschnitt etwa 20 Prozent leichter als seine Wettbewerber. Für Outdoor-Urlauber sehr wichtig: Der XROC hält nicht nur Stöße und Erschütterungen ab, die Koffer sind auch wasser- und staubdicht. Bis zu einem Meter Tiefe bleibt im XROC jedes Equipment trocken und sicher geschützt. Auch extreme Temperaturen hält der XROC locker aus: So bleibt der Koffer bei – 30 bis + 60 Grad Celsius temperaturresistent. Damit ist der XROC auch in schwierigen Wettersituationen der perfekte Outdoor-Begleiter.

Individualisierbar bis ins Detail

Das Familienunternehmen aus Oberbayern bietet den XROC Schutzkoffer in zehn verschiedenen Größen und Varianten an. So findet sich für jeden Einsatz und jede Herausforderung der richtige Koffer. Die Innenkonfiguration der Koffer ist individualisierbar und bietet durch frei einteilbare Schaum- und Polstereinlagen einen idealen Rundumschutz für jedes Equipment. Selbst empfindliche Objektive sowie hochwertige Kameras und Drohnen können im XROC sicher transportiert werden. Optional ist der XROC auch mit integriertem Schloss oder in Trolley-Ausführungen erhältlich.

Praktische Aufbewahrung mit AUER Packaging

Für Urlauber, die gerne mit ihrem Van oder Camper verreisen und diesen ideal ausstatten möchten, bietet das breit aufgestellte Produktportfolio von AUER Packaging durchdachte Lösungen: Von geräumigen Eurobehältern für Geschirr bis hin zu Toolboxen für Werkzeug. Die in verschiedenen Größen erhältlichen Eurobehälter eignen sich ideal als Stauraum im Fahrzeug. Zudem lassen sich die leichten Behälter stapeln und sind wasser- und luftundurchlässig. Durch eine Koffer- und eine abschließbare Variante kann der Inhalt nicht nur komfortabel transportiert, sondern auch geschützt werden. Das sichere Lagern und Transportieren von kleineren Teilen ist mit der Toolbox Pro und den Sortimentsboxen von AUER Packaging kein Problem. Durch verschiedenes Zubehör können beide Produkte angepasst und für das Camping-Abenteuer optimiert werden

Qualität – Made in Germany

AUER Packaging gilt seit über 30 Jahren als Experte für Transport- und Lagerprodukte aus Kunststoff. Das Unternehmen beliefert sowohl große Firmen als auch kleine Betriebe aus der Industrie. Doch auch Endverbraucher finden bei AUER Packaging das passende Produkt für ihre Zwecke – und das zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Alle Produkte des bayerischen Familienunternehmens überzeugen durch hohe Qualität – Made in Germany. Von der Entwicklung, über die Herstellung bis hin zur Markteinführung werden alle Prozesse in Deutschland durchlaufen.

Die AUER Packaging GmbH mit Hauptsitz in Amerang (Oberbayern) ist auf die Produktion und den Vertrieb von Transport- und Lagerbehältern aus Kunststoff spezialisiert. Das Unternehmen bietet branchenübergreifend hochwertige Produkte für die Lagerung und den Transport von festen und flüssigen Materialien in jeglicher Größe. Das Lieferprogramm reicht von Sichtlagerkästen, Regal- und Materialflusskästen (C-Teile) für Regallager über runde oder ovale Container für die Chemie- und Lebensmittelindustrie bis hin zu stapelbaren KLT-Behältern, Großladungsträgern, Eurobehältern, Systemboxen, Schutzkoffern sowie Paletten in diversen Größen und Ausführungen. Die AUER Packaging GmbH blickt seit Jahren auf ein konstantes, 2019 auf ein starkes Wachstum zurück. Das Unternehmen produziert pro Jahr rund 42 Millionen Kunststoffbehälter. Zu den Kunden zählen u.a. Audi, BMW, Mercedes-Benz, Bosch sowie VW. Modernste Technik und hochqualifizierte Mitarbeiter sind der Garant für eine effiziente Produktion, ausschließlich "Made in Germany". Der Jahresumsatz lag im Jahr 2019 bei 100 Mio. Euro.

https://www.auer-packaging.com/de/de/

