Ein neuer philosophischer Science-Thriller über KI, Kontrolle und den Zerfall von Wahrheit verbindet Gegenwartsangst mit philosophischer Spannung

Mit „Der Zukunfts-Code – Prophezeiungen entschlüsselt“ kündigt sich ein neuer Science-Thriller an, der technologische Macht, gesellschaftliche Manipulation, Freiheitsverlust und die Zerbrechlichkeit von Wahrheit ins Zentrum rückt.

Der Roman verbindet Spannung mit einer Frage, die weit über klassische Thriller-Motive hinausgeht: Was geschieht, wenn nicht mehr entscheidend ist, was wahr ist, sondern nur noch, was sich glaubwürdig durchsetzt?

Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein System, das mehr kann, als Entwicklungen zu berechnen. Es erkennt Muster, verdichtet Erwartungen und gerät damit an eine Grenze, an der Wahrnehmung, Wahrscheinlichkeit und Realität ineinanderzugreifen beginnen. Aus einer scheinbar isolierten Anomalie entsteht Schritt für Schritt das Bild einer Welt, in der Zukunft nicht nur vorhergesagt, sondern beeinflusst werden kann.

„Der Zukunfts-Code“ versteht sich als philosophischer Science-Thriller mit hoher Gegenwartsnähe. Der Stoff greift Themen wie KI, Kontrolle, Resonanz, Macht über Glaubwürdigkeit und die Manipulation kollektiver Wahrnehmung auf. Dabei setzt der Roman nicht auf ferne Zukunftswelten, sondern auf ein Szenario, das beunruhigend nah an der Gegenwart ist.

Im erzählerischen Zentrum stehen eine investigative Journalistin, ein Datenphysiker und ein analytisch denkender Wissenschaftler. Gemeinsam stoßen sie auf eine Unregelmäßigkeit, die sich nicht mehr mit den bekannten Regeln erklären lässt. Was als Analyse beginnt, entwickelt sich zu einer Konfrontation mit einem System, das tiefer reicht als Daten, Technik und Prognosemodelle.

Der Roman verbindet Science-Thriller, Gegenwartsdiagnose und philosophische Spannung. Themen wie Kontrolle, Glaubwürdigkeit, kollektive Aufmerksamkeit und die Manipulierbarkeit von Zukunft stehen dabei im Mittelpunkt.

Die gedankliche Grundlage basiert auf realen wissenschaftlichen Konzepten – und ist genau deshalb so plausibel. „Der Zukunfts-Code“ behauptet keine fertige Welterklärung. Der Roman denkt reale Ideen aus Quantenmechanik, Chaostheorie, Netzwerktheorie und kollektiver Dynamik konsequent weiter – bis aus einem theoretischen Möglichkeitsraum ein Instrument der Macht wird.

Weitere Informationen und eine Leseprobe gibt es unter www.zukunftscode.info

Autor des rund 440 Seiten Romans ist der gesamtheitliche Lebensforscher Alexander Seelendank, der mit „Der Zukunfts-Code – Prophezeiungen entschlüsselt“ nicht nur unterhalten, sondern aufklären will.

Alexander bedeutet: Beschützer und Verteidiger der Menschen.

Alexander Seelendank bedeutet: Der Beschützer des Lichts in Dankbarkeit.

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