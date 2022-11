Dermagan® Ihr zuverlässiger Partner für Hyaluron Filler.

Dermagan bietet hochwertige Hyaluron-Filler-Produkte.

Wenn Sie einen zuverlässigen Partner für den Kauf von Hyaluron Filler suchen, sind Sie bei Dermagan genau richtig. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Produkte von Juvéderm® und anderen Herstellern an. Unser schneller Versand mit DHL Express sorgt dafür, dass Sie Ihre Bestellung schnellstmöglich erhalten, bei Bestellungen vor 16:00 erfolgt die Zustellung in der Regel schon am nächsten Werktag. Zertifizierte und sichere Zahlungsabwicklung sind bei uns standardmäßig integriert. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr zu erfahren!

Wer wir sind? Wir sind Julia und Jan-Jakob und unsere Mission ist es, euch einen verlässlichen und preisführenden Spezialgroßhandel für Medizin-nahe Produkte anbieten zu können, so ist der Gedanke und die Idee zu Dermagan.de entstanden.

Wir promovierte Medizinerin auf der einen Seite und Großhändler auf der anderen Seite, wollen das Beste der beiden Welt für euch vereinen.

Wer kennt es nicht, man findet den besten Preis und will zuschlagen, jedoch hat man Zweifel an der Seriosität der Betreiber des Online-Shops. Insbesondere wenn es um sensible Produkte geht, bei denen absolut keinen Zweifel an der Authentizität aufkommen dürfe.

Daher ist es uns ein Anliegen für euch so transparent wie möglich zu sein, um diesen Faktor für euch zu beseitigen.

Zusätzlich ist es uns ein Anliegen, die User Experience während des Online-Shoppings im Einklang mit Design und Funktionalität zu bringen. Wir sind leider immer wieder erstaunt, wie oft das ein oder andere vernachlässigt wird.

Unser Ziel ist es, euch von Anfang bis Ende ein perfektes Kundenerlebnis zu ermöglichen in unserem Store.

Wir freuen uns, dass ihr es zu uns geschafft habt und sind dankbar über Anregungen, Kritik und jegliche Fragen zu Dermagan.de und versuchen jedes Feedback so zeitnah wie möglich zu beantworten.

