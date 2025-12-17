DerStandard erhob Österreichs Top-Anwaltskanzleien 2026

Schmelz Rechtsanwälte erneut ausgezeichnet: „Top Anwaltskanzlei Österreichs 2026“ durch DerStandard & Statista

Wien – Die österreichische Anwaltskanzlei Schmelz Rechtsanwälte wurde im aktuellen Ranking „Top Anwaltskanzleien Österreichs 2026“ der Tageszeitung DerStandard in Zusammenarbeit mit dem renommierten Statistikportal Statista als eine der führenden Kanzleien Österreichs auf dem Gebiet des Familienrechts ausgezeichnet.

Die Auszeichnung basiert auf einer unabhängigen, breit angelegten Erhebung unter Rechtsanwält:innen, Unternehmensjurist:innen und Mandant:innen und unterstreicht die herausragende fachliche Expertise sowie die hohe Mandantenorientierung von Schmelz Rechtsanwälte.

Die Studie verfolgte das Ziel, jene Kanzleien sichtbar zu machen, die in der österreichischen Rechtslandschaft aufgrund ihrer fachlichen Qualität, praktischen Erfahrung und Verlässlichkeit besonders häufig empfohlen werden. Grundlage des Rankings sind anonyme Empfehlungen aus der juristischen Praxis sowie Rückmeldungen von Mandant:innen, die in den vergangenen Jahren rechtliche Beratung in Anspruch genommen haben.

Die Anwaltskanzlei Schmelz bietet umfassende Beratungsleistungen für Privatpersonen an, die Familien- und Scheidungsrecht ebenso umfasst wie Erbrecht und Vermögensplanung, Vermögensberatung sowie Immobilienrecht.

Unabhängige Erhebung & praxisnahe Methodik

Von Anfang Juni bis Ende Juli 2025 führte DerStandard gemeinsam mit Statista eine umfassende Online-Erhebung durch. Sämtliche in Österreich tätigen Rechtsanwält:innen konnten ohne Voranmeldung berücksichtigt werden. Bewertungen durften ausschließlich für andere Kanzleien abgegeben werden; Eigenbewertungen waren ausgeschlossen. Ergänzend flossen Einschätzungen von Unternehmensjurist:innen sowie Mandant:innen ein, wodurch ein besonders praxisnahes und differenziertes Bild der österreichischen Anwaltslandschaft entstand.

Die Methodik legt bewusst einen Schwerpunkt auf reale Erfahrungen aus der täglichen juristischen Arbeit und der Mandantenbetreuung und grenzt sich damit von rein formalen oder rein kollegialen Rankings ab.

„Ich bin sprachlos“, lautet die erste Stellungnahme der Familienrechtsexpertin Mag. Eva Schmelz.

Schmelz Rechtsanwälte ist eine in Wien und Niederösterreich tätige Rechtsanwaltskanzlei.

Kontakt

Schmelz Rechtsanwälte OG

Dorian Schmelz

Währinger Straße 16

1090 Wien

+43 2243 32 744

+43 2243 28 423



https://rechtampunkt.at

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.