„Desaströös bis POMPÖÖS“ Stardesigner HARALD GLÖÖCKLER lädt zur Präsentation seiner neuen Autobiografie ein

Buchvorstellung: Modezar HARALD GLÖÖCKLER präsentiert sein neues Buch „Desaströös bis POMPÖÖS“. Ein Rückblick auf ein halbes Jahrhundert voller exzentrische Auftritte und gigantischer Modepräsentationen aber auch einer desaströösen Kindheit.

Was: Exklusive Signierstunde & Buchvorstellung live mit

Stardesigner HARALD GLÖÖCKLER

Wann: Freitag, 07. Juni 2024

14:00 – 17:00 Uhr Signierstunde

20:00 Uhr Buchvorstellung und Talk mit Caroline Rosales

Wo: Kulturbühne im Kulturkaufhaus Dussmann,

Friedrichstr. 90, D-10117 Berlin

+++ Wie man aus einer desaströösen Kindheit ein pompööses Leben kreiert +++

HARALD GLÖÖCKLER ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten unserer Zeit. Ein Mann, der die Extravaganz und den Glamour liebt, dem nichts pompöös, nichts glanzvoll genug ist. Ein Mann, der unaufhaltsam seinen Weg geht und die Treppen des Ruhmes empor steigt, bis er ganz oben angekommen ist. Er ist der Liebling der Frauen und Diven. Aus jeder Frau macht er eine Prinzessin.

Nun veröffentlicht er seine neue Autobiografie – „Desaströös bis POMPÖÖS“. Er schaut aber mehr nach vorne als nach hinten. Ein halbes Jahrhundert exzentrische Auftritte, gigantische Modepräsentationen mit Weltstars, pompööse Mode und Lifestyle liegen hinter ihm. Was ist sein Erfolgsgeheimnis und wie geht er mit einer desaströösen Kindheit um? Warum ist der Pharao Tutenchamun bedeutsam in seinem Leben?

Mit den Antworten auf diese und viele weitere Fragen wird der Stardesigner im Rahmen seiner exklusiven Signierstunde & Buchvorstellung Einblicke in sein bewegtes Leben geben. Anmeldungen für Medienvertreter sind ab sofort möglich.

Kurzvorstellung des Buches:

Autobiografie

Harald Glööckler – Desaströös bis POMPÖÖS

Verlag: Molino Verlag GmbH

Umfang: 184 Seiten

Format: 13,5 x 21,5 cm

Preis: 22,00 EUR (D)

ISBN: 978-3-948696-66-5

Erscheinungstermin: 07. Juni 2024

Aus dem Kapitel „Schönheitsideale“

Das ganze Leben ist Veränderung. Es ist kein langsam fließender, gleichmäßiger Fluss. Es ist ein ständiges Auf und Ab. Alles ist in Bewegung, nichts bleibt, wie es ist. Nicht nur unsere Umwelt verändert sich unentwegt, auch wir erneuern uns ständig. Mit sechsundvierzig Jahren war ich an einem Punkt angelangt, an dem ich gravierende Veränderungen an meinem Körper wahrgenommen habe.

Dass sich der Korper mit den Jahren verandert, ist keine Frage. Aber deshalb muss man sich dieser Tatsache trotzdem nicht beugen. Ich war wieder einmal bereit fur eine Erneuerung. Die Seele und der Korper sollen eins sein. Aber sie waren es nicht mehr. In solchen Situationen des Lebens gibt es immer zwei Moglichkeiten. Einmal kann man die Situation akzeptieren und resignieren. Man kann aber auch etwas unternehmen. Und etwas zu unternehmen war in meinem Fall eine unbedingte Notwendigkeit. Als ich beobachtet habe, wie meine Mutter innerhalb eines Jahres um gefuhlte 80 Jahre alterte, habe ich mir im Alter von 13 Jahren geschworen, dass ich solch einen korperlichen Verfall bei mir nicht hin- nehmen werde. Also habe ich beschlossen, zum Angriff uberzugehen.

Weitere Informationen:

https://haraldgloeoeckler.vip

Ihre Presseakkreditierung:

Bitte teilen Sie uns bis zum 05. Juni 2024 mit, ob Sie als Medienvertreter an der Veranstaltung teilnehmen und ob Sie ein Interview mit Herrn GLÖÖCKLER führen möchten. Damit wir Sie für die Planung berücksichtigen können, senden Sie uns bitte per Mail an: akkreditierung@pr4you.de Ihre vollständigen Kontaktdaten, ob Sie zum 14 oder zum 20 Uhr Termin kommen wollen und ob Sie ein Interview mit Herrn Glööckler wünschen.

Firmenkontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43



http://www.pr4you.de

