Design Terrassenstuhl der Extraklasse

A.B.C. Worldwide bringt das Modell “Vesuv” auf den Markt

Viele Gastronomen stehen in den Startlöchern, um wieder zu eröffnen. Zentrales Thema ist aktuell natürlich das Terrassengeschäft. Der Gastronomieausstatter A.B.C. Worldwide aus Bad Bentheim bietet hier ein breites Sortiment an. Neu im Produktportfolio ist der Terrassenstuhl “Vesuv”. Er sieht so attraktiv aus wie ein Geflecht-Stuhl, ist aber viel pflegeleichter. Durch die Jahrzehnte lange Erfahrung als Gastronomieausstatter sind die Outdoor-Möbel so konzipiert, dass die strapazierfähig sind und lange halten. Die Glasfaser-verstärkte Sitzschale des Terrassenstuhls besteht aus Glasfaser-verstärktem Propylen. Sie ist somit besonders belastungsfähig. Das Material ist UV- und wetterbeständig. Es bleicht nicht aus und wird nicht brüchig.

Die Basis des eleganten Designerstuhls bildet ein Aluminium-Gestell, das leicht und rostbeständig ist. So lassen sich die Stühle einfach stapeln und aufstellen bzw. wieder wegräumen. Die Sitzschale mit den integrierten Armlehnen ist ergonomisch geformt und verspricht einen entspannten Abend auf der Restaurantterrasse. Zu haben ist Vesuv in den Farben Schwarz, Braun und Weiß. Mehr Informationen gibt es hier: https://bit.ly/ABC-Vesuv

Gastro- und Hotelmöbel in großer Auswahl: 70.000 Möbel von Restaurantstühlen und -tischen über Loungemöbel und Stapelstühlen bis zu Outdoor-Möbeln sofort lieferbar. Maßgefertigte Bankanlagen Made in Germany. Sonderanfertigungen, Nachliefer- und Ersatzteilservice. Neu: Outlet-Halle mit über 4.000 Möbeln auf 1.900 qm – der Tipp für Schnäppchenjäger!

