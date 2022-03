Designstuhl Simple: Reduziert bis aufs Maximum

A.B.C. Worldwide bringt neuen Stuhl des Designers Zoran Jedrejčić auf den Markt

Nomen est Omen bei dem neuen Stuhl Simple von Zoran Jedrejčić mit subtilen Linien und kompakten Abmessungen. Eines der Highlights ist seine A-Linie, die ihm in der Seitenansicht einen prägnanten Auftritt gibt. Aber auch der Rücken aus Formsperrholz ist zugleich ein Rückenschmeichler und ein optischer Eye-Catcher. Der Simple Dining Chair ist sowohl physisch als auch optisch außergewöhnlich leicht. Sein schlichtes und klares Design verbreitet Harmonie in jedem Interieur. Sowohl der ergonomisch geformte Sitz als auch der grazil wirkende Rücken können optional gepolstert werden für höchsten Sitzkomfort.

Das Gestell ist in diversen, modischen Beiztönen zu haben und wird zusätzlich mit einer Schutzlackschicht versehen. Durch die Beizung bleibt die natürliche Maserung des Holzes sichtbar und unterstreicht die Lebendigkeit des Designs. Simple gibt es als Buchen- und als Eichenstuhl.

Zoran Jedrejčić ist der Schöpfer dieses außergewöhnlichen Stuhls. Der kroatische Designer kooperierte lange mit dem italienischen Designer Ettore Sottsass, bevor er eigene Design-Studios in Mailand und Belgrad gründete. Er arbeitet für internationale Labels und ist auf namhaften Design-Plattformen vertreten. Seine preisgekrönten Arbeiten werden in renommierten Museen, wie dem MOMA New York oder dem MAK Wien ausgestellt.

Simple ist ein Ergebnis aus beispiellosem Design, modernster Technologie und dem handwerklicher Erfahrung. So entsteht Perfektionismus bis ins letzte Detail. Der Design Stuhl fühlt sich aufgrund seines minimalistischen Designs und seines Sitzkomforts sowohl im Restaurant und Café, aber auch im Objektbereich zuhause.

