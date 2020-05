Desinfektionsmittel gegen Coronaviren aus Düsseldorf

Vitamedics start up gegen die Coronakrise

Gewerbetreibende und Endverbraucher können seit April 2020 auf die Desinfektionsmittel der Vitamedics-Düsseldorf zurückgreifen. Geschäftsführer und Mitbegründer Dr. Oliver Schumacher hat als Klinikleiter und Hygienebeauftragter Arzt einer Klinik bereits vor der Corona Krise mit Lieferengpässen im Bereich von Hygiene- und Medizinprodukten und sogar Medikamenten umgehen müssen. Derzeit konkurrieren Gewerbetreibende und Endverbraucher mit den Kliniken und medizinischen Einrichtungen auch um primär für den medizinischen Betrieb hergestellte Desinfektionsmittel. Um diesen Problemen im Rahmen der Coronakrise entgegenzutreten haben Dr. Schumacher und die Gesellschafter der Vitamedics aus den Bereichen Chemie Produktion, Marketing und Vertrieb krisensichere Handelsketten und vor allem die Inlandsproduktion von corona-wirksamen Desinfektionsmitteln für Gewerbe und Endverbraucher realisiert.

Im April wurden das Flächendesinfektionsmittel NANOSETPAL pure für den gewerblichen Bereich und das Händedesinfektionsmittel NANOSEPTAL forte für den gewerblichen Bereich und für Endverbraucher zugelassen. Gemäß dem Firmenmotto “In Deutschland entwickeln, in Deutschland produzieren, krisensichere Wertschöpfungsketten schaffen” konnte das start up in kürzester Zeit eine tägliche Produktionskapazität von bis zu 100.000 Litern Desinfektionsmittel pro Tag aufbauen. Zu den Kunden der Vitamedics gehören Behörden, Schulen, Pflegeheime, Gastronomie und Endverbraucher. Obwohl ein start up ist die Vitamedics seit Firmengründung lieferfähig dadurch dass über die Gesellschafter auf bis zu 26 Jahre bestehende Strukturen aus Chemie-Produktion und Vertrieb zurückgegriffen werden kann

start up zur Bekämpfung der Folgen der Coronakrise, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Gesundheits- und Hygieneprodukten insbsondere auch der NANOSEPTAL Desinfektionsmittel

