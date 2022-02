Deskcenter übernimmt Tool zur Software-Erkennung von SoftwareONE

Die cloudbasierte Applikation Profiler-DNA identifiziert automatisch jegliche im Unternehmen verwendete Software.

Leipzig, 31. Januar 2022 – Zum Jahresende 2021 hat die Deskcenter AG sämtliche Rechte am Tool Profiler-DNA von der Schweizer SoftwareONE Deutschland GmbH übernommen. Die Software und der dazugehörige Softwarekatalog dienen dazu, sämtliche auf einem Device installierten Applikationen genau zu bestimmen: eine wesentliche Voraussetzung für ein zuverlässiges Asset-, Lizenz- und Patchmanagement. Mit dem Tool wechselte auch ein Großteil des Entwicklungsteams zu Deskcenter.

Der Leipziger Softwarehersteller Deskcenter AG setzt bereits seit vielen Jahren als OEM-Partner auf das Tool Profiler-DNA. Die cloudbasierte Applikation ist ein wichtiger Bestandteil der Deskcenter Management Suite für IT Asset und Lifecycle Management. Profiler-DNA besteht aus einer umfangreichen Software-Produktdatenbank, die über 300.000 Produkte von über 17.000 Herstellern beinhaltet sowie einem Werkzeug zur automatisierten Identifizierung installierter Anwendungen. Nach der Analyse einer IT-Umgebung ermittelt Profiler-DNA anhand der gefundenen .exe-Dateien nicht nur den genauen Namen installierter Applikationen. Er liefert auch umfassende Details wie Hersteller, Versionsnummer oder Patch-Status zurück. Der gesamte Prozess läuft automatisiert ab und erfordert keinerlei manuelles Eingreifen.

Für die Anwender der Deskcenter Management Suite sowie die bestehenden OEM-Kunden der Profiler-DNA ändert sich mit der Übernahme nichts: Sie profitieren weiterhin wie gewohnt von den Funktionalitäten des Erkennungskatalogs. „Wir freuen uns über die Gelegenheit, ein langjähriges Kernelement der Deskcenter Management Suite zu unserem eigenen Produkt zu machen“, sagt Christoph Harvey, Vorstand bei Deskcenter. „Damit ist nicht nur seine zuverlässige Weiterführung gesichert. Die Übernahme ermöglicht uns darüber hinaus, die Funktionalitäten der Deskcenter Produktwelt weiter auszubauen.“

Die Deskcenter AG ist ein innovativer deutscher Softwarehersteller im Bereich IT Asset & Lifecycle Management.

Zum Portfolio der ganzheitlichen IT-Management-Lösung gehören ein vollumfängliches Clientmanagement, effizientes IT Asset Management, eine vollständige Hard- und Softwareinventarisierung, automatisierte Softwareverteilung, OS Deployment und Patchmanagement, ein zuverlässiges Lizenzmanagement, sicheres Mobile Device Management sowie Security & Vulnerability Management und ein benutzerorientiertes IT-Servicemanagement. Vereint in einer homogenen, modularen Suite ermöglicht es Deskcenter, den Überblick und die Kontrolle über die gesamte IT zu gewinnen und diese ganzheitlich zu optimieren. Deskcenter Anwender sind somit in der Lage IT-Prozesse zu automatisieren, IT Kosten zu senken, die Effizienz der IT zu steigern und Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

