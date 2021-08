Desksharingplattform: 1.50 Office wird desk.ly

Das Desksharing Tool 1.50 Office bekommt nach einem technischen Update nicht nur neue Features, sondern auch einen neuen Namen und ein neues Design

Am 19. August 2021 hat das Osnabrücker Softwareunternehmen basecom seine Arbeitsplatzbuchungsplattform desk.ly nach einem umfangreichen technischen Update des Systems veröffentlicht. Die Plattform, die Mitte 2020 zuerst unter dem Namen 1.50 Office erschienen ist, wartet nach dem Relaunch mit einem neuen Design und zahlreichen neuen Features auf. Bei der Entwicklung der neuen Funktionen hat sich das Team unmittelbar am Feedback der Nutzer*innen orientiert. desk.ly wird dadurch noch nutzungsfreundlicher, flexibler und komfortabler.

“Die neue Version von desk.ly ist konsequent für die mobile Nutzung optimiert worden. Durch Features wie die Kalenderintegration und das verbesserte Buchungsmanagement ist desk.ly jetzt noch einfacher zu bedienen. Gleichzeitig haben wir zusätzliche Möglichkeiten in der Administration geschaffen, um den Bedürfnissen der Unternehmen gerecht zu werden, die das Tool nutzen. So besteht jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, den einzelnen Plätzen Eigenschaften oder Ausstattungsmerkmale zuzuweisen. Durch die White-Label-Funktion können Unternehmen außerdem die Benutzeroberfläche an ihre eigene CI anpassen.” – Product Manager Felix Mohr

Aktuell wird desk.ly von mehr als 650 Unternehmen eingesetzt. Über 15.000 Nutzer*innen loggen sich regelmäßig auf der Plattform ein. Neben der deutschen und der englischsprachigen Version soll desk.ly in Zukunft auch in einer französischen und einer spanischen Version zur Verfügung stehen. Der neue Name desk.ly ist Ausdruck dieser neuen internationalen Ausrichtung des Tools und soll gleichzeitig eine positive Verbindung zu den flexiblen, hybriden Arbeitsmodellen der Zukunft schaffen, die durch desk.ly unterstützt werden sollen.

desk.ly ist ein Produkt der basecom GmbH & Co. KG. Als inhabergeführtes Software-Unternehmen mit mehr als 120 Mitarbeiter*innen in Osnabrück, ist basecom Ihr verlässlicher Technologie-Partner bei der Planung, Umsetzung und Betreuung individueller Softwareprojekte in den Bereichen E-Commerce, PIM-Systeme und Portal-Lösungen. Wir sprechen die Sprache unserer Kund*innen und stehen von der Beratung und Planung über das Design und die Entwicklung bis zur Betreuung Ihres Web-Projekts an Ihrer Seite. basecom ist Teil der GROW Digital Group.

