Deutsch-chinesische Partnerschaft: Lifeo GmbH kooperiert mit Tech-Riese aus Shenzhen

Exklusive Zusammenarbeit im Bereich digitale Gesundheitslösungen – Lifeo gewinnt Zugang zu innovativer Technologie aus China

Die Lifeo GmbH, ein führendes Unternehmen im Bereich digitale Pflege- und Notrufsysteme mit Sitz in Schenefeld, gibt heute eine strategische Kooperation mit einem Technologiekonzern aus Shenzhen bekannt. Die Partnerschaft soll den Zugang zu hochentwickelten Lösungen in den Bereichen Smart Health, Künstliche Intelligenz und Echtzeit-Überwachung ermöglichen.

„Wir freuen uns, mit einem so innovativen Partner zusammenzuarbeiten und Technologie aus China in den deutschen Markt zu bringen“, sagt Florian Kohn, Geschäftsführer der Lifeo GmbH. „Durch diese Kooperation können wir noch gezielter Lösungen entwickeln, die die Pflege und Sicherheit von Menschen im Alltag verbessern.“

Der chinesische Partner bringt umfangreiche Expertise in der Entwicklung von intelligenten Notrufsystemen und Wearables mit. Lifeo plant, erste Produkte bereits im vierten Quartal 2025 zu präsentieren.

Die Lifeo GmbH aus Schenefeld entwickelt digitale Lösungen für die Pflegebranche und setzt dabei auf Innovation, Sicherheit und Selbstbestimmung. Gemeinsam mit internationalen Partnern will das Unternehmen neue Standards im Bereich digitale Gesundheitsversorgung setzen.

