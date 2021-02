Deutsche App TimeToFace setzt auf persönliche Video-Chats

Neue Konkurrenz für Facebook, TikTok und Co?

Dass soziale Medien “made in Germany” für Schlagzeilen sorgen, kommt selten vor. Dies könnte sich aber sehr bald ändern. Ein deutsches Start-up hat kürzlich die eigens entwickelte Social App TimeToFace gelauncht. Damit lassen sich ganz einfach, direkt und ehrlich neue Menschen und Gleichgesinnte kennenlernen. Die Macher möchten ihren Nutzer:innen auch weit über das Social Distancing durch Covid-19 hinaus ein besseres Miteinander im Netz ermöglichen.

TimeToFace für persönliche und entspannte Video-Chats von überall

TimeToFace zieht in Deutschland seit einiger Zeit ein wachsendes Interesse auf sich. Die spannende neue App möchte die wahre soziale Kraft in den Social Media (wieder-)entdeckten. Sie setzt auf persönliche Video-Chats – einen authentischen 1:1-Dialog. Damit sollen die Nutzer ehrlicher und empathischer auf das Gegenüber eingehen können.

Statt gekünstelter Bilder oder anonymer Stimmen gibt es ein direktes Miteinander mit mehreren Sinnen. Ziel ist es, dass sich Menschen per App von überall aus ganz entspannt mit neuen Kontakten austauschen können. Kein Wunder, dass gerade in der jetzigen Pandemie-Situation die TimeToFace-Anmeldezahlen rasant ansteigen.

Entspannte Kontakte und Events für Hobby, Beruf oder Dating

1:1 Video-Chat ist kein neues Thema und einige Plattformen bieten ähnliche Funktionen an. TimeToFace hat jedoch eine eigene Systematik entwickelt, mit der sich Gleichgesinnte schneller treffen und besser austauschen können. Klingt nach einer Dating-Plattform? Das ist nur eine Kategorie der App. Auch für gemeinsame Interessen, Hobbys und berufliche Themen gibt es Kontaktmöglichkeiten. Dabei gilt immer: Kein Stress oder Erwartungsdruck, sondern viel Offenheit und Wertschätzung.

“Don’t waste your time – it’s time to face!” – unter diesem Slogan informiert TimeToFace Nutzer:innen, sobald eine vielversprechende Kontaktchance gefunden wurde. In einem kurzen Kennenlernen finden zwei Seiten dann schnell heraus, ob sie auf einer gemeinsamen Welle surfen. Falls ja, steht einem weiteren Austausch nichts im Weg. Falls nicht, warten weitere spannende Chancen auf der Plattform.

Diversität spielt auf TimeToFace eine große Rolle: Die App will alle Menschen miteinbeziehen und für jede:n soll etwas dabei sein. Unterschiedliche Interessen und Hintergründe werden über interessante und vielfältige Community-Events abgedeckt. Auch da läuft der Austausch 1:1.

Meet&Greet-Events bei TimeToFace – Promis betreten das virtuelle Podium

Ein Hauch von Exklusivität darf auch bei TimeToFace nicht fehlen. Wer möchte nicht sein Idol einmal ganz persönlich sprechen? TimeToFace hat dafür eine Lösung geschaffen, indem neben den Community-Events eine Meet&Greet-Kategorie eingeführt wurde. Hier haben Nutzer:innen die Möglichkeit, mit Menschen zu sprechen, die sie normalerweise nicht leicht zu Gesicht bekommen.

Es werden in regelmäßigen Abständen prominente und besondere Persönlichkeiten auf die TimeToFace-Bühne kommen. Dann haben die Nutzer:innen die einmalige Chance, mit ihren Vorbildern in einem 1:1-Video-Chat persönlich und direkt zu sprechen. Die Slots mit Prominenten werden fairerweise per Zufall verlost. Neugierig geworden? Dann wartet die nächste Chance auf TimeToFace. Jetzt ganz einfach und kostenlos anmelden.

Aktuell ist die App TimeToFace für iOS verfügbar, Android wird in Kürze folgen. Hier kann die App heruntergeladen werden: https://apps.apple.com/app/id1492245565

“Don’t waste your time – it’s time to face!” – mit dieser Vision hat die TimeToFace GmbH um Gründer Marc Zacherl eine App entwickelt, die unterschiedliche Menschen auf eine authentische und respektvolle Weise zusammenbringt.

