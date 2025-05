Deutsche Bank beschleunigt digitale Transformation

Erweiterter Zugang zu den innovativen Softwarelösungen von IBM

Frankfurt und Ehningen, Deutschland, 26. Mai 2025 – Die Deutsche Bank (Frankfurt: DBK) und IBM (NYSE: IBM) haben heute die Fortsetzung ihrer Partnerschaft in Form einer strategischen Vereinbarung bekannt gegeben, die der Deutschen Bank weiteren Zugang zu IBMs umfassendem Softwarelösungsangebot gewährt. Dazu gehören der Business- und IT-Automatisierungs-Stack von IBM, fortschrittliche Hybrid-Cloud-Produkte sowie der Zugriff auf das watsonx-KI-Portfolio. Darüber hinaus wird die Deutsche Bank von den neuesten Upgrades der IBM Storage Protect-Software-Suite profitieren.

Diese innovativen Lösungen ermöglichen der Deutschen Bank, ihre Geschäftsprozesse, IT-Infrastruktur und Dienstleistungen weiter zu optimieren. Durch den Einsatz der Technologie von IBM möchte die Deutsche Bank Legacy-Lösungen ersetzen, den ROI maximieren und ein verbessertes Kundenerlebnis bieten. Diese Vereinbarung stellt eine wichtige Fortsetzung der langjährigen Beziehung zwischen den beiden Unternehmen dar, insbesondere im Hinblick auf die bestehenden Softwarelandschaft der Deutschen Bank.

„IBM ist ein idealer Partner für die ehrgeizige Technologietransformation der Deutschen Bank. Ihre innovativen Lösungen tragen weiterhin dazu bei, unseren Technologie-Stack zu optimieren und zu straffen“, sagte Tony Kerrison, Leiter Technologie-Infrastruktur im Konzern und Leiter für Technologie, Daten und Innovation für Amerika bei der Deutsche Bank. „Unser Einsatz von IBMs Software und Tools ergänzt strategisch unser Ziel, unsere Technologie-Infrastruktur zu modernisieren, zu vereinfachen und zu stärken.“

„Wir sind stolz darauf, dass die Deutsche Bank die Zusammenarbeit mit IBM weiter intensiviert und unser innovatives Software-Lösungsportfolio nutzt“, sagte Dominic Schulz, IBM Global Managing Director für die Deutsche Bank. „Mit dem Zugang zum umfassenden Angebot von IBM, einschließlich des innovativen watsonx KI-und Automatisierungsportfolios, kann die Deutsche Bank ihre Daten umfassender analysieren, komplexe Geschäftsprozesse vereinfachen und die IT-Automatisierung vorantreiben.“

Über IBM

IBM ist ein führendes Unternehmen im Bereich globale Hybrid Cloud, KI und Beratung. Wir helfen Kunden in über 175 Ländern, Erkenntnisse aus ihren Daten zu kommerzialisieren, Geschäftsprozesse zu optimieren, Kosten zu senken und an der Spitze ihrer Branche zu bleiben. Tausende von Regierungsbehörden und Unternehmen in kritischen Infrastruktursektoren wie Finanzdienstleistungen, Telekommunikation und Gesundheitswesen verlassen sich für eine schnelle, effiziente und sichere digitale Transformation auf die Hybrid-Cloud-Plattform von IBM und Red Hat OpenShift. IBMs bahnbrechende Innovationen in den Bereichen KI, Quantencomputing, branchenspezifische Cloud-Lösungen und Beratung eröffnen unseren Kunden offene und flexible Optionen. Gestützt wird das Ganze durch IBMs langjähriges Engagement für Vertrauen, Transparenz, Verantwortung, Inklusion und Service.

Über die Deutsche Bank

Die Deutsche Bank bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an – vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu einem fokussierten Kapitalmarktgeschäft. Sie bedient Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist die führende Bank in Deutschland mit starken europäischen Wurzeln und einem globalen Netzwerk.

