Deutsche Kautionskasse ist Top-Arbeitgeber Mittelstand

Die Deutsche Kautionskasse wurde von Focus-Business als „Top-Arbeitgeber Mittelstand 2023“ in der Kategorie Versicherung ausgezeichnet. Bereits zum sechsten Mal präsentierte Focus-Business die besten Arbeitgeber im Mittelstand mit Sitz in Deutschland, diesmal in Kooperation mit FactField.

Ausschlaggebend für die Platzierung waren die Auswertungen digitaler Bewertungsplattformen und direkter Befragungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Unternehmensgröße.

Analysiert wurden diesmal 35.000 Unternehmen von denen rund 4.000 Arbeitgeber ausgezeichnet wurden. Weitere Details zur Erhebungsmethodik: https://focusbusiness.de/arbeitgeber-mittelstand/methodik

„Wir sehen uns mit dieser Auszeichnung als Unternehmen in unserer Personalpolitik bestätigt. Die Deutsche Kautionskasse kann nur erfolgreich und attraktiv als Arbeitgeber sein, wenn unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne bei uns arbeiten und Spaß an der Arbeit haben. Hierfür ist ein respekt- und vertrauensvoller Umgang miteinander unerlässlich“, so Christian Sili, der als CEO auch das Personalressort verantwortet.

Die Deutsche Kautionskasse zeichnet eine sehr flache Organisationsstruktur aus, die eigenverantwortliches Arbeiten fördert. Außerdem wird auf eine gute Arbeitsatmosphäre geachtet. Das Unternehmen bietet flexible Arbeitsmöglichkeiten, sei es bei der Förderung von Teilzeit zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, als auch den Einsatz mobiler Arbeit von zu Hause. Ein besonderes Augenmerk wird auf eine kontinuierliche versicherungsfachliche Weiterbildung gelegt.

Als Assekuradeur übernimmt die Deutsche Kautionskasse im Auftrag mehrerer Versicherer die Betriebsprozesse für die Mietkautionsversicherung und deckt als Marktführer in der institutionellen Immobilienwirtschaft über Rahmenverträge mehr als 6 Mio. Wohnungen in Deutschland ab. Bereits 2008 ging die Deutsche Kautionskasse als Pionier mit der Moneyfix Mietkaution auf den deutschen Markt, um eine sichere Alternative zur Barkaution anzubieten.

Die Deutsche Kautionskasse ist Spezialist für Mietkautionen. Mit der Moneyfix Mietkaution hat das Unternehmen eine Kautionsbürgschaft speziell für private Mietverhältnisse erfolgreich am deutschen Markt und auch bei großen institutionellen Immobiliengesellschaften etabliert. Als Marktführer in der Immobilienwirtschaft deckt die Deutsche Kautionskasse über Rahmenverträge deutschlandweit über sechs Mio. Wohnungen ab. Zahlreiche Banken und Sparkassen sowie Kooperationspartner auch außerhalb der Finanzwirtschaft empfehlen ihren Kunden das Produkt der Deutschen Kautionskasse. Die Deutsche Kautionskasse ist Testsieger in renommierten Preis-Leistungs-Vergleichen.

