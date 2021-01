Deutsche SEO Agentur unterstützt Unternehmen in Bern

Digitalisierung von Unternehmen in Bern durch SEO erfolgreich voranbringen

BERN. Ob Einzelhandel, Handwerker oder Gastronomie – für Berner Firmen mit einem regionalen Kundenkreis stellt die fortschreitende Digitalisierung eine immense Herausforderung dar. Ein gezielter Ausbau der Internetpräsenz ist ratsam, wobei neben der zeitgemäßen Seitengestaltung die Sichtbarkeit bei Google entscheidend ist. Maßnahmen der Suchmaschinenoptimierung oder kurz SEO helfen, sich gegen Wettbewerber zu behaupten und beste Positionen bei Google Suchanfragen einzunehmen. Gleiches gilt für Unternehmen, die mit ihren Produkten oder Dienstleitungen in Bern gefunden werden wollen, in Bern aber keinen Firmensitz haben. Nehmen wir einen hoch spezialisierten Zahnarzt in Burgdorf – gut möglich, dass er beispielsweise mit “Zahnimplantat Bern” gefunden werden will. Local SEO macht es möglich.

Sichtbarkeit im Internet als Zielsetzung

Unternehmer in Bern wissen selbst, wie häufig ihre potentiellen Kunden bei der Suche nach Produkten oder Services zum Smartphone oder dem PC greifen. Mit SEO Tools lassen sich die passenden Suchbegriffe mit Suchvolumen recherchieren. Falls die eigene Firma über eine veraltete Homepage verfügt oder diese sogar fehlt, verwundert es nicht, dass potenzielle Neukunden eher auf die Konkurrenz vertrauen. Eine modern gestaltete Webseite alleine reicht jedoch nicht aus, um automatisch Kundeninteresse zu wecken. Die Sichtbarkeit der Seite im Netz ist entscheidend, vorrangig bei relevanten Google Suchanfragen. Je nach Branche schläft die Konkurrenz in Bern nicht, sodass die besten Positionen bei Google hart umkämpft sind. Mit einer gezielten SEO lässt sich ein positiver Einfluss auf das Ranking nehmen und der Konkurrenz erreichte Top Positionen streitig machen.

Mit SEO bei Google in Bern schneller gefunden werden

Suchmaschinenoptimierung oder kurz SEO fasst inhaltliche und technische Maßnahmen zusammen, um Google die Relevanz der eigenen Webseite bei Suchanfragen zu verdeutlichen. Von hochwertigen Inhalten über sinnvoll gesetzte Links bis zur zeitgemäßen Programmierung reichen diese Maßnahmen, die auch gezielt als Local SEO für Bern und die umliegenden Kantone umgesetzt werden können.

Fachkundig durchgeführt und als SEO Strategie stetig optimiert, lässt sich bei Google von Positionen auf der ersten Ergebnisseite bei relevanten Suchanfragen profitieren. Die Maßnahmen bietet sich speziell für Firmen mit regionalem Charakter wie Einzelhändler an, die über die letzten Jahre einem stärkeren Druck durch Online-Shops und Serviceanbieter im Internet unterliegen.

Wirkung in der Region Bern, der Schweiz und ganz Europa erzielen

Im Zuge der Suchmaschinenoptimierung lässt sich überlegen, ob Kunden bei Google jenseits des Umfeldes von Bern gewonnen werden sollen. Gerade für Einzelhändler birgt die Umsetzung einer neuen Webseite mit Google-Optimierung die Chance, durch Ergänzung eines Online-Shops überregionale Kunden anzusprechen. Hier lohnt die fachkundige Beratung einer Webagentur, welche digitale Strategie sich individuell anbietet.

